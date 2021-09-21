https://ru.sputnik.md/20210921/frantsiya-kontrakt-podlodki-44913898.html
Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
2021-09-21T11:58+0300
2021-09-21T11:58+0300
2021-09-21T11:58+0300
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.Напомним, Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе", а Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подчеркнул, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.
https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html
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Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik.
Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости
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Министры продемонстрировали явную солидарность с Францией. Это заявление (о подводных лодках) противоречит призывам к более тесному сотрудничеству с ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе", – приводит агентство "Франс Пресс" слова Борреля после встречи с министрами ЕС на полях ООН.
Напомним, Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе", а Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подчеркнул, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.