https://ru.sputnik.md/20210921/frantsiya-kontrakt-podlodki-44913898.html

Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки

Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки

Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки

2021-09-21T11:58+0300

2021-09-21T11:58+0300

2021-09-21T11:58+0300

политика

франция

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Главы МИД стран ЕС поддержали позицию Франции относительно ситуации с разорванным контрактом на подлодки с Австралией. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, пишет РИА Новости.Напомним, Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Соглашение на 56 миллиардов евро, которое называли "контрактом века", предусматривало производство 12 ударных подводных лодок класса Barracuda.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии о разрыве соглашения "ударом в спину" и заявил, что он "в гневе", а Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США. Госсекретарь при французском МИД Клеман Бон подчеркнул, что Европа должна усиливать стратегическую автономию и оборону после инцидента с Австралией.

https://ru.sputnik.md/20210918/mid-frantsii-razryv-avstraliya-kontrakt-podlodki-podryv-doveriya-44851313.html

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