Общество
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В гагаузском селе автобусные остановки теперь выглядят как произведение искусства
13:30 21.09.2021 (обновлено: 14:43 21.09.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalАвтобусные остановки в гагаузском селе
© Sputnik / Maxim Topal
Подарок родному селу сделала гагаузская художница, живущая в Кишиневе.
КОМРАТ, 21 сен – Sputnik, Максим Топал. Испачканные стены зданий и второсортные рисунки на них – граффити может быть совсем другим. Каким – показала молодая гагаузская художница. Анна Гаргалык сделала подарок своей малой родине, расписав в национальном стиле остановки общественного транспорта в селе Дезгинжа.
© Sputnik / Maxim TopalАвтобусные остановки в гагаузском селе
Автобусные остановки в гагаузском селе
© Sputnik / Maxim Topal
На одной из картин изображена лошадь, пьющая воду из родника в тени растущей вблизи села ивы.
"Эта картина называется "Чешмя", то есть "Родник". Картина 1900-х годов. Как мне кажется, те времена больше всего открывают для всех гагаузский народ, занимающийся животноводством, земледелием. Здесь всегда строили множество родников и колодцев. Родник - это источник жизни. Родник, Родина, Земля – все это взаимосвязано", – рассказала Sputnik Анна Гаргалык.
© Sputnik / Maxim TopalХудожница Анна Гаргалык
Художница Анна Гаргалык
© Sputnik / Maxim Topal
Другая ее работа наполнена патриотизмом.
"Это интерпретация гагаузского флага. Голубой цвет символизирует мирное небо над головой, белый - это люди. Белый цвет - символ прекрасного и чистоты. Красный цвет символизирует храбрость гагаузского народа. Девочка на качелях смотрит вдаль, смотрит в будущее. Три звезды на платье – наше прошлое, настоящее и будущее, а также три района Гагаузии – Комратский, Чадыр-Лунгский и Вулканештский", - добавила художница.
© Sputnik / Maxim TopalАвтобусные остановки в гагаузском селе
Автобусные остановки в гагаузском селе
© Sputnik / Maxim Topal
Пока художница расписала только две остановки в селе Дезгинжа. Жители села такому стрит-арту очень рады.
"Очень красиво – все ее хвалят, эта девушка очень талантлива. Больше нигде такого нет. Многие уже фотографируются на фоне этой остановки", – говорит местная жительница.
В дальнейших планах художницы – новые картины, которые могут украсить общественное пространство в том числе и других населенных пунктов автономии.