https://ru.sputnik.md/20210921/gagauzia-ostanovki-proizvedenie-iskusstva-44915387.html

В гагаузском селе автобусные остановки теперь выглядят как произведение искусства

В гагаузском селе автобусные остановки теперь выглядят как произведение искусства

В гагаузском селе автобусные остановки теперь выглядят как произведение искусства

2021-09-21T13:30+0300

2021-09-21T13:30+0300

2021-09-21T14:43+0300

общество

в молдове

гагаузия

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КОМРАТ, 21 сен – Sputnik, Максим Топал. Испачканные стены зданий и второсортные рисунки на них – граффити может быть совсем другим. Каким – показала молодая гагаузская художница. Анна Гаргалык сделала подарок своей малой родине, расписав в национальном стиле остановки общественного транспорта в селе Дезгинжа.На одной из картин изображена лошадь, пьющая воду из родника в тени растущей вблизи села ивы."Эта картина называется "Чешмя", то есть "Родник". Картина 1900-х годов. Как мне кажется, те времена больше всего открывают для всех гагаузский народ, занимающийся животноводством, земледелием. Здесь всегда строили множество родников и колодцев. Родник - это источник жизни. Родник, Родина, Земля – все это взаимосвязано", – рассказала Sputnik Анна Гаргалык.Другая ее работа наполнена патриотизмом."Это интерпретация гагаузского флага. Голубой цвет символизирует мирное небо над головой, белый - это люди. Белый цвет - символ прекрасного и чистоты. Красный цвет символизирует храбрость гагаузского народа. Девочка на качелях смотрит вдаль, смотрит в будущее. Три звезды на платье – наше прошлое, настоящее и будущее, а также три района Гагаузии – Комратский, Чадыр-Лунгский и Вулканештский", - добавила художница.Пока художница расписала только две остановки в селе Дезгинжа. Жители села такому стрит-арту очень рады.В дальнейших планах художницы – новые картины, которые могут украсить общественное пространство в том числе и других населенных пунктов автономии.

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в молдове, гагаузия