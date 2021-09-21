https://ru.sputnik.md/20210921/guterresh-na-genassamblee-oon-my-stoim-na-krayu-propasti-44925072.html

Гутерреш - на Генассамблее ООН: "Мы стоим на краю пропасти"

Гутерреш - на Генассамблее ООН: "Мы стоим на краю пропасти"

О чем заявил генсек ООН

2021-09-21T21:35+0300

2021-09-21T21:35+0300

2021-09-21T21:35+0300

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Мир находится на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе - об этом в своем выступлении перед мировыми лидерами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.Мировое сообщество столкнулось с целым "каскадом кризисов", включая продолжающуюся пандемию COVID-19, проблемы климата, гражданские потрясения в Афганистане и странах Африки, - также отметил генсек ООН.Отдельно Гутерреш подчеркнул "вопиющее неравенство" между развитыми и неразвитыми странами, а также отсутствие солидарности среди них в тот период, "когда мы больше всего в ней нуждаемся".Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается Неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.

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