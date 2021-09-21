Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
Гутерреш - на Генассамблее ООН: "Мы стоим на краю пропасти"
244
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и Генсекретаря ООН А. Гутерреша
© Sputnik / Алексей Майшев/
В своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН генеральный секретарь организации обозначил несколько важных вопросов.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Мир находится на грани пропасти и еще никогда не подвергался большей угрозе - об этом в своем выступлении перед мировыми лидерами на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает РИА Новости.
"Я нахожусь здесь, чтобы объявить тревогу: мир должен пробудиться. Мы стоим на краю пропасти и движемся в неверном направлении. Наш мир еще никогда не подвергался большей угрозе и не был раздроблен сильнее", - сказал Гутерреш.
Мировое сообщество столкнулось с целым "каскадом кризисов", включая продолжающуюся пандемию COVID-19, проблемы климата, гражданские потрясения в Афганистане и странах Африки, - также отметил генсек ООН.
Отдельно Гутерреш подчеркнул "вопиющее неравенство" между развитыми и неразвитыми странами, а также отсутствие солидарности среди них в тот период, "когда мы больше всего в ней нуждаемся".
"С одной стороны, мы видим, как в рекордно короткое время разрабатываются вакцины, что знаменует собой победу науки и человеческой изобретательности. С другой, мы видим, как этот триумф сводится на нет трагической нехваткой политической воли, эгоизмом и недоверием. Профицит в одних странах. Пустые полки в других. Большая часть обеспеченного мира вакцинирована. В то же время свыше 90% жителей Африки все еще ждут возможности получить первую дозу", - сказал генсек ООН, обращаясь к мировым лидерам.
Во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинается Неделя высокого уровня 76-й сессии ГА ООН. Она продлится до 27 сентября.