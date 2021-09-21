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Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми
Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми
Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми
2021-09-21T16:25+0300
2021-09-21T16:25+0300
2021-09-21T16:35+0300
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Жители Кишинева несут цветы и свечи к посольству Российской Федерации в Молдове в память о жертвах трагедии в Перми.Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате погибли шесть человек. По данным Минздрава РФ, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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Евгений Чебан
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пермь, в молдове, посольство россии в молдове
Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми
16:25 21.09.2021 (обновлено: 16:35 21.09.2021)
У здания дипломатического представительства РФ в Молдове появились свечи и цветы в память о жертвах вооруженного нападения в пермском университете.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Жители Кишинева несут цветы и свечи к посольству Российской Федерации в Молдове в память о жертвах трагедии в Перми.
Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате погибли шесть человек. По данным Минздрава РФ, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".