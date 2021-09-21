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Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми

Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми

Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми

2021-09-21T16:25+0300

2021-09-21T16:25+0300

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Жители Кишинева несут цветы и свечи к посольству Российской Федерации в Молдове в память о жертвах трагедии в Перми.Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате погибли шесть человек. По данным Минздрава РФ, 24 человека получили ранения. Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

пермь, в молдове, посольство россии в молдове