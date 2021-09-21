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Коммунисты и социалисты обжаловали в КС поправки в закон о прокуратуре
Коммунисты и социалисты обжаловали в КС поправки в закон о прокуратуре
Ранее с похожим запросом в КС обратился генпрокурор Александр Стояногло. 21.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-21T17:13+0300
2021-09-21T17:14+0300
конституционный суд
генпрокурор
прокуратура
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Владимир Воронин обжаловали в Конституционном суде поправки в закон о прокуратуре, предусматривающие возможность досрочной отставки генпрокурора. Об этом в Facebook заявил депутат Василе Боля."Мы считаем, что этот закон нарушает положения Конституции, серьезно нарушает принципы разделения властей в государстве и вмешивается в деятельность Высшего совета прокуроров. Что хочет сделать нынешняя власть - подчинить правосудие и прокуратуру. Им нужен карманный генеральный прокурор. Вот почему они плюнули на принципы верховенства закона, не попросили мнения международных структур в этой области и игнорировали критику и мнения гражданского общества", - написал Боля в соцсети.Ранее с похожим запросом в КС обратился генпрокурор Александр Стояногло.Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
https://ru.sputnik.md/20210903/genprokuror-konstitutsionnyi-sud-44463302.html
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Евгений Чебан
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конституционный суд, генпрокурор, прокуратура, в молдове

Коммунисты и социалисты обжаловали в КС поправки в закон о прокуратуре

17:13 21.09.2021 (обновлено: 17:14 21.09.2021)
172
© Sputnik / Anatolii KiriakЗдание Конституционного суда Молдавии
Здание Конституционного суда Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Ранее с похожим запросом в КС обратился генпрокурор Александр Стояногло.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Депутаты Блока коммунистов и социалистов Василе Боля и Владимир Воронин обжаловали в Конституционном суде поправки в закон о прокуратуре, предусматривающие возможность досрочной отставки генпрокурора. Об этом в Facebook заявил депутат Василе Боля.
"Мы считаем, что этот закон нарушает положения Конституции, серьезно нарушает принципы разделения властей в государстве и вмешивается в деятельность Высшего совета прокуроров. Что хочет сделать нынешняя власть - подчинить правосудие и прокуратуру. Им нужен карманный генеральный прокурор. Вот почему они плюнули на принципы верховенства закона, не попросили мнения международных структур в этой области и игнорировали критику и мнения гражданского общества", - написал Боля в соцсети.
Ранее с похожим запросом в КС обратился генпрокурор Александр Стояногло.
Напомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.
Конституционный суд Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 03.09.2021
Политика
Генпрокурор обжаловал в Конституционном суде поправки в закон о прокуратуре
3 сентября, 16:30
286
Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.
Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.
На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.
Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.
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