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Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
2021-09-21T10:48+0300
2021-09-21T10:48+0300
2021-09-21T10:48+0300
приднестровье
вадим красносельский
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Нынешний лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский подал документы в местную Центральную избирательную комиссию для участия в выборах главы Приднестровья.Избирательная кампания в Приднестровье стартовала 12 сентября. Сами выборы пройдут 12 декабря.
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Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
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приднестровье, вадим красносельский, в молдове, молдова
Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
Избирательная кампания в Приднестровье стартовала 12 сентября, сами выборы пройдут 12 декабря.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Нынешний лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский подал документы в местную Центральную избирательную комиссию для участия в выборах главы Приднестровья.
"Кандидатуру Вадима Красносельского на пост главы выдвинул Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Кандидат заявил о начале сбора подписей в поддержку выдвижения", – говорится в сообщении на сайте приднестровского лидера.
Избирательная кампания в Приднестровье стартовала 12 сентября. Сами выборы пройдут 12 декабря.