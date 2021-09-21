Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья

"Кандидатуру Вадима Красносельского на пост главы выдвинул Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Кандидат заявил о начале сбора подписей в поддержку выдвижения", – говорится в сообщении на сайте приднестровского лидера.