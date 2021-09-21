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Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
2021-09-21T10:48+0300
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Нынешний лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский подал документы в местную Центральную избирательную комиссию для участия в выборах главы Приднестровья.Избирательная кампания в Приднестровье стартовала 12 сентября. Сами выборы пройдут 12 декабря.
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Евгений Чебан
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приднестровье, вадим красносельский, в молдове, молдова

Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья

10:48 21.09.2021
219
CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья / Вадим Красносельский
Вадим Красносельский - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
CC BY 4.0 / официальный сайт лидера Приднестровья /
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Избирательная кампания в Приднестровье стартовала 12 сентября, сами выборы пройдут 12 декабря.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Нынешний лидер Приднестровского региона Вадим Красносельский подал документы в местную Центральную избирательную комиссию для участия в выборах главы Приднестровья.

"Кандидатуру Вадима Красносельского на пост главы выдвинул Союз промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья. Кандидат заявил о начале сбора подписей в поддержку выдвижения", – говорится в сообщении на сайте приднестровского лидера.

Избирательная кампания в Приднестровье стартовала 12 сентября. Сами выборы пройдут 12 декабря.
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