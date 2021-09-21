https://ru.sputnik.md/20210921/ks-priznal-nekonstitutsionnymi-izmeneniya-v-zakon-o-natsorgane-nepodkupnosti-44918882.html
КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности
КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности
Судьи Конституционного суда сочли закон, предусматривающий изменения в деятельности Национального органа по неподкупности, неконституционным. 21.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-21T15:14+0300
2021-09-21T15:14+0300
2021-09-21T15:14+0300
конституционный суд
суд
серджиу литвиненко
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Судьи Конституционного суда признали неконституционными изменения в закон о Национальном органе неподкупности (НОН), принятые бывшим парламентским большинством 16 декабря 2020 года. Поправки касались сокращения срока, в течение которого может осуществляться контроль за состоянием и личными интересами должностных и высокопоставленных лиц, в том числе депутатов, с трех лет до одного года.По словам главы КС Домники Маноле, за закон проголосовали в двух чтениях с разницей всего в одну минуту без обсуждения при голосовании во втором чтении.Закон, принятый 16 декабря, также предусматривал, что возбуждение уголовного преследования за определенные категории преступлений, таких, как незаконное обогащение, должно зависеть от наличия акта, изданного НОН.Закон в Конституционном суде обжаловал бывший депутат Партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко.
https://ru.sputnik.md/20210921/novye-deputaty-pas-44910461.html
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Евгений Чебан
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конституционный суд, суд, серджиу литвиненко, в молдове
КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности
Судьи Конституционного суда сочли закон, предусматривающий изменения в деятельности Национального органа по неподкупности, неконституционным.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Судьи Конституционного суда признали неконституционными изменения в закон о Национальном органе неподкупности (НОН), принятые бывшим парламентским большинством 16 декабря 2020 года. Поправки касались сокращения срока, в течение которого может осуществляться контроль за состоянием и личными интересами должностных и высокопоставленных лиц, в том числе депутатов, с трех лет до одного года.
По словам главы КС Домники Маноле, за закон проголосовали в двух чтениях с разницей всего в одну минуту без обсуждения при голосовании во втором чтении.
Суд признал неконституционным закон N 244 от 16 декабря 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты. Было установлено, что закон противоречит положениям Конституции.
Домника Маноле
Председатель Конституционного суда
Закон, принятый 16 декабря, также предусматривал, что возбуждение уголовного преследования за определенные категории преступлений, таких, как незаконное обогащение, должно зависеть от наличия акта, изданного НОН.
Закон в Конституционном суде обжаловал бывший депутат Партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко.