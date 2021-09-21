https://ru.sputnik.md/20210921/ks-priznal-nekonstitutsionnymi-izmeneniya-v-zakon-o-natsorgane-nepodkupnosti-44918882.html

КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности

КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности

Судьи Конституционного суда сочли закон, предусматривающий изменения в деятельности Национального органа по неподкупности, неконституционным. 21.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-21T15:14+0300

2021-09-21T15:14+0300

2021-09-21T15:14+0300

конституционный суд

суд

серджиу литвиненко

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Судьи Конституционного суда признали неконституционными изменения в закон о Национальном органе неподкупности (НОН), принятые бывшим парламентским большинством 16 декабря 2020 года. Поправки касались сокращения срока, в течение которого может осуществляться контроль за состоянием и личными интересами должностных и высокопоставленных лиц, в том числе депутатов, с трех лет до одного года.По словам главы КС Домники Маноле, за закон проголосовали в двух чтениях с разницей всего в одну минуту без обсуждения при голосовании во втором чтении.Закон, принятый 16 декабря, также предусматривал, что возбуждение уголовного преследования за определенные категории преступлений, таких, как незаконное обогащение, должно зависеть от наличия акта, изданного НОН.Закон в Конституционном суде обжаловал бывший депутат Партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко.

https://ru.sputnik.md/20210921/novye-deputaty-pas-44910461.html

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конституционный суд, суд, серджиу литвиненко, в молдове