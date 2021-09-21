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КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности
КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности
Судьи Конституционного суда сочли закон, предусматривающий изменения в деятельности Национального органа по неподкупности, неконституционным. 21.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-21T15:14+0300
2021-09-21T15:14+0300
конституционный суд
суд
серджиу литвиненко
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Судьи Конституционного суда признали неконституционными изменения в закон о Национальном органе неподкупности (НОН), принятые бывшим парламентским большинством 16 декабря 2020 года. Поправки касались сокращения срока, в течение которого может осуществляться контроль за состоянием и личными интересами должностных и высокопоставленных лиц, в том числе депутатов, с трех лет до одного года.По словам главы КС Домники Маноле, за закон проголосовали в двух чтениях с разницей всего в одну минуту без обсуждения при голосовании во втором чтении.Закон, принятый 16 декабря, также предусматривал, что возбуждение уголовного преследования за определенные категории преступлений, таких, как незаконное обогащение, должно зависеть от наличия акта, изданного НОН.Закон в Конституционном суде обжаловал бывший депутат Партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко.
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конституционный суд, суд, серджиу литвиненко, в молдове

КС признал неконституционными изменения в закон о Нацоргане неподкупности

15:14 21.09.2021
248
© Sputnik / Mihai CarausКонституционный суд Молдавии
Конституционный суд Молдавии - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Судьи Конституционного суда сочли закон, предусматривающий изменения в деятельности Национального органа по неподкупности, неконституционным.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Судьи Конституционного суда признали неконституционными изменения в закон о Национальном органе неподкупности (НОН), принятые бывшим парламентским большинством 16 декабря 2020 года. Поправки касались сокращения срока, в течение которого может осуществляться контроль за состоянием и личными интересами должностных и высокопоставленных лиц, в том числе депутатов, с трех лет до одного года.
По словам главы КС Домники Маноле, за закон проголосовали в двух чтениях с разницей всего в одну минуту без обсуждения при голосовании во втором чтении.

Суд признал неконституционным закон N 244 от 16 декабря 2020 г. о внесении изменений в некоторые нормативные акты. Было установлено, что закон противоречит положениям Конституции.

Domnica Manole - Sputnik Молдова
Домника Маноле
Председатель Конституционного суда
Закон, принятый 16 декабря, также предусматривал, что возбуждение уголовного преследования за определенные категории преступлений, таких, как незаконное обогащение, должно зависеть от наличия акта, изданного НОН.
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
Политика
Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
11:34
355
Закон в Конституционном суде обжаловал бывший депутат Партии "Действие и солидарность" Серджиу Литвиненко.
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