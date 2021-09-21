https://ru.sputnik.md/20210921/kurs-valyut-na-sredu-vse-osnovnye-valyuty-vyrastut-v-tsene-44933762.html

Курс валют на среду: все основные валюты вырастут в цене

Курс валют на среду: все основные валюты вырастут в цене

Курс валют на 22 сентября

2021-09-21T22:12+0300

2021-09-21T22:12+0300

2021-09-21T22:12+0300

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на среду, 22 сентября. Все основные валюты подорожают, а ощутимее всего вырастет в цене европейская валюта.Евро подорожает почти на 9 банов и закрепится на уровне 20,7481 лея.Доллар подорожает более чем на четыре бана и будет стоить в среду 17,6799 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 22 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2412 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6623 лея. Цена румынского лея увеличится до 4,1922 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210921/rost-tsena-gaz-es-900-dollar-44911374.html

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валюта, курс валют, доллар, евро, в молдове