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Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка
Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка
Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и "испанка"
2021-09-21T08:55+0300
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Техасский губернатор Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвал объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов на территорию американского штата, сообщает РИА Новости.Основанием для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраинах которого скопились порядка 16 000 претендентов на убежище в США, живущих без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.По данным Эббота, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.Большинство искателей убежища - это граждане Гаити. После июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, США распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от высылки на родину в течение полутора лет.Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в МосквуОб этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, пишет РИА Новости..Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".Коронавирус обогнал испанку по количеству жертв в СШАКоличество умерших от COVID-19 в США достигло 676 059 человек. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, этот показатель уже превышает число погибших от эпидемии испанки в 1918–1919 годах, пишут "Известия".Пандемия испанского гриппа в начале ХХ века унесла больше всего жизней в американской истории, оставив далеко позади эпидемии холеры XIX века. Хотя точных подсчетов в то время провести возможности не было, по приблизительным расчетам центров по контролю и профилактике заболеваний США, от него погибли порядка 675 000 человек.Между тем число жертв коронавируса в США растет с каждым днем и постепенно приближается к миллиону человек. Столько людей Штаты не теряли никогда: ни в войнах XIX века, ни во время эпидемий каких-либо заболеваний.По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 229 миллионов.На утро 21 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 229 049 749. Из них 4 699 564 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 287 755). Следом идут Индия (33 478 419) и Бразилия (21 247 667).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 500 734), Россия (7 189 445), Франция (7 045 422), Турция (6 874 917), Иран (5 442 232), Аргентина (5 241 394) и Колумбия (4 942 249).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 455 873 случая заражения, в Румынии – 1 152 052.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 282 650. В понедельник профильное министерство сообщило о 950 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6605, выздоровело 268 046 человек.
https://ru.sputnik.md/20210815/haiti-photo-posledstviya-zemletryasenie-43917925.html
https://ru.sputnik.md/20210920/strelba-universitet-perm-44886920.html
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в мире, сша, мигранты

Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка

08:55 21.09.2021 (обновлено: 09:06 21.09.2021)
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© AFP 2021 / Bertrand GuayЭвакуированные из Афганистана на французской военной базе в ОАЭ
Эвакуированные из Афганистана на французской военной базе в ОАЭ - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© AFP 2021 / Bertrand Guay
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Техасский губернатор Грег Эббот направил президенту США Джо Байдену письмо, в котором призвал объявить режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом нелегальных мигрантов на территорию американского штата, сообщает РИА Новости.

"Я прошу издать чрезвычайную декларацию для штата Техас ввиду продолжающегося пограничного кризиса, который обрел такие масштабы и продолжительность, что 31 мая 2021 года я официально признал ситуацию бедствием", – сказано в письме.

Основанием для обращения стали события в приграничном городке Дель Рио, на окраинах которого скопились порядка 16 000 претендентов на убежище в США, живущих без элементарных удобств под автомобильным мостом в ожидании оформления пограничными службами.
По данным Эббота, население импровизированного лагеря с 15 по 18 сентября возросло с четырех до 16 тысяч человек, на которых приходится всего 64 сотрудника пограничных служб.
Последствия мощного землетрясения на Гаити - Sputnik Молдова, 1920, 15.08.2021
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Землетрясение в Гаити: разрушенные дома и сотни погибших
15 августа, 15:07
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Большинство искателей убежища - это граждане Гаити. После июльского убийства президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое унесло в августе жизни более двух тысяч человек, США распространили на выходцев с островного государства "временно защищенный статус", ограждающий их от высылки на родину в течение полутора лет.

Семеро пострадавших при стрельбе в Перми будут транспортированы в Москву

Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, пишет РИА Новости..

"Сегодня семеро ребят будут транспортированы в Москву для оказания помощи. Есть все необходимое для того, чтобы перелет прошел нормально. Рассчитываю, что все они скоро вернутся домой", – цитирует министра Telegram-канал министерства.

Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, погибли шесть человек. По данным Минздрава, 24 человека получили ранения.
Стрельба в университете в Перми - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
Стрельба в университете Перми: количество пострадавших выросло
Вчера, 11:35
749
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Коронавирус обогнал испанку по количеству жертв в США

Количество умерших от COVID-19 в США достигло 676 059 человек. Согласно данным университета Джонса Хопкинса, этот показатель уже превышает число погибших от эпидемии испанки в 1918–1919 годах, пишут "Известия".
Пандемия испанского гриппа в начале ХХ века унесла больше всего жизней в американской истории, оставив далеко позади эпидемии холеры XIX века. Хотя точных подсчетов в то время провести возможности не было, по приблизительным расчетам центров по контролю и профилактике заболеваний США, от него погибли порядка 675 000 человек.
Между тем число жертв коронавируса в США растет с каждым днем и постепенно приближается к миллиону человек. Столько людей Штаты не теряли никогда: ни в войнах XIX века, ни во время эпидемий каких-либо заболеваний.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Коронавирус
Разработчик вакцины от COVID-19 рассказал об изменении тактики вакцинации
10 сентября, 23:09
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По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 229 миллионов.
На утро 21 сентября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 229 049 749. Из них 4 699 564 человека скончалось. На первой строчке по числу инфицированных – США (42 287 755). Следом идут Индия (33 478 419) и Бразилия (21 247 667).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (7 500 734), Россия (7 189 445), Франция (7 045 422), Турция (6 874 917), Иран (5 442 232), Аргентина (5 241 394) и Колумбия (4 942 249).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 455 873 случая заражения, в Румынии – 1 152 052.
В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 282 650. В понедельник профильное министерство сообщило о 950 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6605, выздоровело 268 046 человек.
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