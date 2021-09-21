https://ru.sputnik.md/20210921/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-44929142.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове 21 сентября

2021-09-21T18:26+0300

2021-09-21T18:26+0300

2021-09-21T18:30+0300

коронавирус

заболевшие

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1300 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 1034 – у невакцинированных. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечено 29 случаев импорта инфекции: четыре - из Германии, по три - из Израиля, Румынии, Турции, по два - из Болгарии, России, Великобритании, Украины, по одному - из Бельгии, Чехии, Дании, Египта, Швейцарии, Италии, Ирландии, США.Общее число случаев заражения в стране достигло 283 950.У медработников выявлено 30 случаев заражения: десять – у врачей, 12 – у медсестер и восемь — у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 9859 тестов.Всего в больницах находятся 1735 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 133 (к аппаратам ИВЛ подключены 11).В то же время за сутки выздоровели 725 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 268 771.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли восемь человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6613.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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заболевшие, в молдове