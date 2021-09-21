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"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
2021-09-21T08:30+0300
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молдова
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беженцы
политическое убежище
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Как сообщают западные СМИ, в Берлине среди соискателей убежища больше всего выходцев из Молдовы. В качестве основного мотива они называют экономические причины. Отсутствие достойной работы, высокие цены на газ, невозможность нормально жить и даже просто оплачивать коммунальные услуги. Соискатели статуса беженца прибывают из Кишинева автобусами, их устраивают в общежитие, обеспечивают питанием и платят небольшое пособие. Однако это ненадолго. Что это – бизнес, желание "отдохнуть" в благополучной Европе или попытка обустроить свою жизнь? Выясним это у экспертов, свое мнение выскажут политолог Александр Рар, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.
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молдова, германия, беженцы, политическое убежище, берлин, в молдове, видео

"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию

08:30 21.09.2021 (обновлено: 08:36 21.09.2021)
384
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем резко возросшее число граждан Молдовы, требующих получения политического убежища в Германии.
Как сообщают западные СМИ, в Берлине среди соискателей убежища больше всего выходцев из Молдовы. В качестве основного мотива они называют экономические причины. Отсутствие достойной работы, высокие цены на газ, невозможность нормально жить и даже просто оплачивать коммунальные услуги.
Соискатели статуса беженца прибывают из Кишинева автобусами, их устраивают в общежитие, обеспечивают питанием и платят небольшое пособие. Однако это ненадолго. Что это – бизнес, желание "отдохнуть" в благополучной Европе или попытка обустроить свою жизнь?
Выясним это у экспертов, свое мнение выскажут политолог Александр Рар, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.
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