https://ru.sputnik.md/20210921/moldava-germania-44904615.html
"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
2021-09-21T08:30+0300
2021-09-21T08:30+0300
2021-09-21T08:36+0300
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политическое убежище
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Как сообщают западные СМИ, в Берлине среди соискателей убежища больше всего выходцев из Молдовы. В качестве основного мотива они называют экономические причины. Отсутствие достойной работы, высокие цены на газ, невозможность нормально жить и даже просто оплачивать коммунальные услуги. Соискатели статуса беженца прибывают из Кишинева автобусами, их устраивают в общежитие, обеспечивают питанием и платят небольшое пособие. Однако это ненадолго. Что это – бизнес, желание "отдохнуть" в благополучной Европе или попытка обустроить свою жизнь? Выясним это у экспертов, свое мнение выскажут политолог Александр Рар, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.
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Сергей Цуркану
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молдова, германия, беженцы, политическое убежище, берлин, в молдове, видео
"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
08:30 21.09.2021 (обновлено: 08:36 21.09.2021)
В новом выпуске программы "Утро на Sputnik'e" обсуждаем резко возросшее число граждан Молдовы, требующих получения политического убежища в Германии.
Как сообщают западные СМИ, в Берлине среди соискателей убежища больше всего выходцев из Молдовы. В качестве основного мотива они называют экономические причины. Отсутствие достойной работы, высокие цены на газ, невозможность нормально жить и даже просто оплачивать коммунальные услуги.
Соискатели статуса беженца прибывают из Кишинева автобусами, их устраивают в общежитие, обеспечивают питанием и платят небольшое пособие. Однако это ненадолго. Что это – бизнес, желание "отдохнуть" в благополучной Европе или попытка обустроить свою жизнь?
Выясним это у экспертов, свое мнение выскажут политолог Александр Рар, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.