https://ru.sputnik.md/20210921/moldava-germania-44904615.html

"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию

"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию

"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию

2021-09-21T08:30+0300

2021-09-21T08:30+0300

2021-09-21T08:36+0300

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беженцы

политическое убежище

берлин

в молдове

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Как сообщают западные СМИ, в Берлине среди соискателей убежища больше всего выходцев из Молдовы. В качестве основного мотива они называют экономические причины. Отсутствие достойной работы, высокие цены на газ, невозможность нормально жить и даже просто оплачивать коммунальные услуги. Соискатели статуса беженца прибывают из Кишинева автобусами, их устраивают в общежитие, обеспечивают питанием и платят небольшое пособие. Однако это ненадолго. Что это – бизнес, желание "отдохнуть" в благополучной Европе или попытка обустроить свою жизнь? Выясним это у экспертов, свое мнение выскажут политолог Александр Рар, заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов и эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Екатерина Шумицкая.

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берлин

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2021

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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