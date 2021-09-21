https://ru.sputnik.md/20210921/moldova-i-shveytsariya-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-44933594.html

Молдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество

Молдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество

Майя Санду встретилась в Нью-Йорке с президентом Швейцарии Ги Пармеленом

2021-09-21T21:15+0300

2021-09-21T21:15+0300

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Пути развития молдавско-швейцарского сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, обсудили во вторник президент Молдовы Майя Санду и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен.Как сообщила президент на своей странице в Facebook, встреча стала первой из запланированных в ходе участия Санду в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН.Санду отметила программы развития, реализуемые в Молдове при поддержке Швейцарии - они касаются образования, здравоохранения, миграции"Поблагодарила за помощь, предоставленную Швейцарией в поддержке борьбы с пандемией в нашей стране, как напрямую, так и через Всемирную организацию здравоохранения и платформу COVAX. Швейцария - надежный партнер, с которым мы хотим развивать тесные отношения", - подчеркнула Санду. Ги Пармелен получил приглашение посетить Кишинев.Майя Санду находится в Нью-Йорке с двухдневным визитом, 22 сентября она выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН..

https://ru.sputnik.md/20210920/niku-popesku-genassamblei-oon-44899115.html

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