Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210921/moldova-i-shveytsariya-namereny-razvivat-sotrudnichestvo-44933594.html
Молдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество
Молдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество
Майя Санду встретилась в Нью-Йорке с президентом Швейцарии Ги Пармеленом
2021-09-21T21:15+0300
2021-09-21T21:15+0300
политика
в мире
молдова
швейцария
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44933637_0:0:1492:839_1920x0_80_0_0_b26b7d74bdf17e4ba136275e5733a8ac.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Пути развития молдавско-швейцарского сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, обсудили во вторник президент Молдовы Майя Санду и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен.Как сообщила президент на своей странице в Facebook, встреча стала первой из запланированных в ходе участия Санду в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН.Санду отметила программы развития, реализуемые в Молдове при поддержке Швейцарии - они касаются образования, здравоохранения, миграции"Поблагодарила за помощь, предоставленную Швейцарией в поддержке борьбы с пандемией в нашей стране, как напрямую, так и через Всемирную организацию здравоохранения и платформу COVAX. Швейцария - надежный партнер, с которым мы хотим развивать тесные отношения", - подчеркнула Санду. Ги Пармелен получил приглашение посетить Кишинев.Майя Санду находится в Нью-Йорке с двухдневным визитом, 22 сентября она выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч. Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН..
https://ru.sputnik.md/20210920/niku-popesku-genassamblei-oon-44899115.html
молдова
швейцария
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/15/44933637_0:0:1408:1056_1920x0_80_0_0_44b122bf79b08aa71549dcbbb374ab34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, молдова, швейцария, оон

Молдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество

21:15 21.09.2021
215
© Photo : Facebook / Maia SanduВстреча Майи Санду с главой Швейцарии Ги Пармеленом на 76-й сессии Генассамблеи ООН
Встреча Майи Санду с главой Швейцарии Ги Пармеленом на 76-й сессии Генассамблеи ООН - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Президент Молдовы Майя Санду провела первую встречу на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Пути развития молдавско-швейцарского сотрудничества в областях, представляющих общий интерес, обсудили во вторник президент Молдовы Майя Санду и президент Швейцарской Конфедерации Ги Пармелен.
Как сообщила президент на своей странице в Facebook, встреча стала первой из запланированных в ходе участия Санду в работе 76-й сессии Генассамблеи ООН.
"Договорились об активизации молдавско-швейцарских торгово-экономических отношений. В то же время мы обсудили активизацию переговоров по соглашению о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ)", - отметила президент.
Санду отметила программы развития, реализуемые в Молдове при поддержке Швейцарии - они касаются образования, здравоохранения, миграции
Nicu Popescu - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
Нику Попеску примет участие в работе Генассамблеи ООН
Вчера, 17:48
165
"Поблагодарила за помощь, предоставленную Швейцарией в поддержке борьбы с пандемией в нашей стране, как напрямую, так и через Всемирную организацию здравоохранения и платформу COVAX. Швейцария - надежный партнер, с которым мы хотим развивать тесные отношения", - подчеркнула Санду.
Ги Пармелен получил приглашение посетить Кишинев.
Майя Санду находится в Нью-Йорке с двухдневным визитом, 22 сентября она выступит с речью на пленуме Генеральной Ассамблеи.Кроме того, президент Молдовы проведет в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН..
050000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:35Байден: США "завершили эру бесконечных войн"
22:12Курс валют на среду: все основные валюты вырастут в цене
22:02Ограничения против COVID-19 на Украине усилят
21:35Гутерреш - на Генассамблее ООН: "Мы стоим на краю пропасти"
21:15Молдова и Швейцария намерены развивать сотрудничество
21:00Деньги Филата пустят на поддержку людей с ограниченными возможностями
20:55Вадим Красносельский встретился в Москве с Дмитрием Козаком
20:41Родился в рубашке: машина - всмятку, а водитель остался невредим
20:15Шаги Санду на международной арене и место Молдовы в мире
20:04В парламенте дали "добро" на продление соглашения о помощи с США
19:50В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"
19:24Посольство России благодарит жителей Молдовы за поддержку после трагедии в Перми
19:02Дорин Дамир останется под арестом - суд отклонил требования защиты
18:26Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
17:51Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах
17:34В Молдове за неделю 15 человек отравились грибами
17:13Коммунисты и социалисты обжаловали в КС поправки в закон о прокуратуре
16:48ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19
16:25Кишиневцы несут цветы к посольству России в память о жертвах трагедии в Перми
16:05Украинско-американские учения Rapid Trident 2021 угрожают Европе дестабилизацией