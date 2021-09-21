https://ru.sputnik.md/20210921/nare-novye-tseny-toplivo-44914160.html

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь

2021-09-21T12:19+0300

2021-09-21T12:19+0300

2021-09-21T12:19+0300

нарэ

дизтопливо

экономика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 22 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,86 лея за литр (минус шесть банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,88 лея (плюс три бана).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.

https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html

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нарэ, дизтопливо, в молдове, молдова