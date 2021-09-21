Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова, 1920
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210921/nare-novye-tseny-toplivo-44914160.html
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь
НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь
2021-09-21T12:19+0300
2021-09-21T12:19+0300
нарэ
дизтопливо
экономика
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43354924_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_ba9988c38196f7347f0b6b7dffd8d24d.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 22 сентября).Цена 95-го бензина составила 20,86 лея за литр (минус шесть банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,88 лея (плюс три бана).Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43354924_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eff668c9f1cfb25da79f126d5eaa3b6c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
нарэ, дизтопливо, в молдове, молдова

НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь

12:19 21.09.2021
208
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТопливные пистолеты на АЗС
Топливные пистолеты на АЗС - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
НАРЭ фиксирует очередное незначительное снижение цены на бензин.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные розничные цены на основные виды топлива (действительны с 22 сентября).
Цена 95-го бензина составила 20,86 лея за литр (минус шесть банов). Цена дизтоплива вырастет до 16,88 лея (плюс три бана).
Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций - Sputnik Молдова, 1920, 10.09.2021
Экономика
Эксперт: дешевого топлива в Молдове этой осенью не будет
10 сентября, 17:15
365
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточнило, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение тенденций международного рынка в конечной стоимости.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:19НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь
11:58Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
11:34Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
11:12Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
10:48Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
10:20Где в Кишиневе 21 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:53Стояногло вновь обратился в Конституционный суд
09:31Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
09:00Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
08:55Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка
08:30"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
08:00Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье
07:30Рождество Пресвятой Богородицы 2021: история, традиции и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: первые заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 21 сентября
ВчераИсследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
ВчераПостковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
ВчераКурс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
ВчераЗахарова уличила Европу в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму
ВчераТретья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация