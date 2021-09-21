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Названы причины мужского бесплодия после COVID-19
Названы причины мужского бесплодия после COVID-19
Названы причины мужского бесплодия после COVID-19
2021-09-21T23:35+0300
2021-09-21T23:35+0300
коронавирус
в мире
отцовство
бесплодие
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Коронавирус может оказать влияние на репродуктивное здоровье мужчин, потому что патоген связывается с особыми рецепторами, с помощью которых проникает в клетки, формирующие сперматозоиды. Об этом "Известиям" рассказала доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Наталья Калинина."Это белок АПФ-2, который присутствует в том числе в клетках яичек. Атакам коронавируса подвержены именно те клетки, на оболочках которых имеется этот белок. Как только он проникает внутрь, то начинает размножаться, лишая клетку возможностей нормально функционировать. Помимо тканей яичек, АПФ-2 находится в стволовых клетках, из которых формируются сперматозоиды", — объяснила врач.Коронавирус, таким образом, может поражать именно те клетки, которые являются непосредственным источником мужских половых клеток. И тогда процесс выработки сперматозоидов может полностью прекратиться.Вторая причина заключается в поражении клеток Лейдига. Они производят гормон тестостерон, понижение уровня которого приводит к проблемам с мужским здоровьем, в том числе в плане фертильности. Клетки Лейдига также содержат большое количество АПФ-2.Третья причина — это развитие иммунологического бесплодия из-за негативного влияния коронавируса на иммунитет. "СOVID-19 способен привести к развитию аутоиммунных процессов, сбоев в работе иммунитета, из-за которых он начинает вырабатывать АСАТ — антиспермальные антитела. Они пытаются уничтожить сперматозоиды, поскольку принимают их за враждебные клетки", — рассказала Калинина.Из-за этого сперматозоиды лишаются подвижности и не могут оплодотворить яйцеклетку.В случае если мужчина перенес коронавирус и не может зачать ребенка, специалист рекомендовала обратиться к врачу-андрологу.
https://ru.sputnik.md/20150925/1990664.html
https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html
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в мире, отцовство, бесплодие

Названы причины мужского бесплодия после COVID-19

23:35 21.09.2021
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© Sputnik / Михаил ВоскресенскийКабинет приема в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве.
Кабинет приема в научном центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова в Москве. - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
COVID-19 может поражать именно те клетки, которые являются непосредственным источником мужских половых клеток.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Коронавирус может оказать влияние на репродуктивное здоровье мужчин, потому что патоген связывается с особыми рецепторами, с помощью которых проникает в клетки, формирующие сперматозоиды. Об этом "Известиям" рассказала доктор медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника" Наталья Калинина.
"Это белок АПФ-2, который присутствует в том числе в клетках яичек. Атакам коронавируса подвержены именно те клетки, на оболочках которых имеется этот белок. Как только он проникает внутрь, то начинает размножаться, лишая клетку возможностей нормально функционировать. Помимо тканей яичек, АПФ-2 находится в стволовых клетках, из которых формируются сперматозоиды", — объяснила врач.
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Коронавирус, таким образом, может поражать именно те клетки, которые являются непосредственным источником мужских половых клеток. И тогда процесс выработки сперматозоидов может полностью прекратиться.
Вторая причина заключается в поражении клеток Лейдига. Они производят гормон тестостерон, понижение уровня которого приводит к проблемам с мужским здоровьем, в том числе в плане фертильности. Клетки Лейдига также содержат большое количество АПФ-2.
Третья причина — это развитие иммунологического бесплодия из-за негативного влияния коронавируса на иммунитет.
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"СOVID-19 способен привести к развитию аутоиммунных процессов, сбоев в работе иммунитета, из-за которых он начинает вырабатывать АСАТ — антиспермальные антитела. Они пытаются уничтожить сперматозоиды, поскольку принимают их за враждебные клетки", — рассказала Калинина.
Из-за этого сперматозоиды лишаются подвижности и не могут оплодотворить яйцеклетку.
В случае если мужчина перенес коронавирус и не может зачать ребенка, специалист рекомендовала обратиться к врачу-андрологу.
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