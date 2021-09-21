https://ru.sputnik.md/20210921/novye-deputaty-pas-44910461.html
Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
2021-09-21T11:34+0300
2021-09-21T11:34+0300
2021-09-21T11:34+0300
конституционный суд
депутаты
парламент
политика
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. По предложению Центральной избирательной комиссии Конституционный суд утвердил мандаты депутатов Анны Калинич, Евгении Кожокарь, Бориса Попы, Анны Оглинда и Дорела Юрку из списка Партии "Действие и солидарность".Напомним, пять депутатских мест в парламенте стали вакантными в связи с отставкой депутатов Думитру Будянски, Серджиу Литвиненко, Андрея Спыну, Натальи Гаврилицы и Росияна Василоя, которые заняли руководящие должности в правительстве.
https://ru.sputnik.md/20210915/moldavskoe-pravitelstvo-kadrovye-perestanovki-44772474.html
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конституционный суд, депутаты, парламент, в молдове, молдова
Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
Места в парламенте освободились после того, как свои депутатские полномочия сложили члены правительства PAS.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. По предложению Центральной избирательной комиссии Конституционный суд утвердил мандаты депутатов Анны Калинич, Евгении Кожокарь, Бориса Попы, Анны Оглинда и Дорела Юрку из списка Партии "Действие и солидарность".
Напомним, пять депутатских мест в парламенте стали вакантными в связи с отставкой депутатов Думитру Будянски, Серджиу Литвиненко, Андрея Спыну, Натальи Гаврилицы и Росияна Василоя, которые заняли руководящие должности в правительстве.