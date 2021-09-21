https://ru.sputnik.md/20210921/obyavleny-rezultaty-vyborov-v-gosdumu-rf-44908642.html

Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ

Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ

Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ

2021-09-21T09:31+0300

2021-09-21T09:31+0300

2021-09-21T09:58+0300

россия

выборы в госдуму

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала и обработала 100% протоколов на выборах в Государственную думу, сообщает РИА Новости.Так, по данным ЦИК, "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, КПРФ — вторая с 18,93%, ЛДПР — на третьем месте с 7,55%.В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,46% и "Новые люди" — 5,32%.Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Также в нижнюю палату парламента в общем счете проходят представители семи политических движений и самовыдвиженцы по одномандатным округам.Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми. У ЛДПР два победителя, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве (координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), один - в Адыгее (Владислав Резник) и один - в Крыму (Леонид Бабашов).Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51%.

https://ru.sputnik.md/20210920/zakharova-ulichila-evropu-v-dvoynykh-standartakh-iz-za-kritiki-vyborov-v-gosdumu-44905280.html

https://ru.sputnik.md/20210920/vybory-gosduma-rf-moldova-44870758.html

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выборы в госдуму