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Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
2021-09-21T09:31+0300
2021-09-21T09:31+0300
2021-09-21T09:58+0300
россия
выборы в госдуму
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала и обработала 100% протоколов на выборах в Государственную думу, сообщает РИА Новости.Так, по данным ЦИК, "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, КПРФ — вторая с 18,93%, ЛДПР — на третьем месте с 7,55%.В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,46% и "Новые люди" — 5,32%.Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.Также в нижнюю палату парламента в общем счете проходят представители семи политических движений и самовыдвиженцы по одномандатным округам.Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми. У ЛДПР два победителя, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве (координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), один - в Адыгее (Владислав Резник) и один - в Крыму (Леонид Бабашов).Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51%.
https://ru.sputnik.md/20210920/zakharova-ulichila-evropu-v-dvoynykh-standartakh-iz-za-kritiki-vyborov-v-gosdumu-44905280.html
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выборы в госдуму
Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
09:31 21.09.2021 (обновлено: 09:58 21.09.2021)
ЦИК России опубликовала данные выборов в Госдуму после обработки 100% протоколов.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) подсчитала и обработала 100% протоколов на выборах в Государственную думу, сообщает РИА Новости
.
Так, по данным ЦИК, "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82% голосов, КПРФ — вторая с 18,93%, ЛДПР — на третьем месте с 7,55%.
В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия — За правду" — 7,46% и "Новые люди" — 5,32%.
Таким образом, по федеральному округу в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.
Также в нижнюю палату парламента в общем счете проходят представители семи политических движений и самовыдвиженцы по одномандатным округам.
Кандидаты от "Единой России" сохранили первенство в 198 одномандатных округах на выборах в ГД, кандидаты от КПРФ — в девяти, от "Справедливой России — За правду" — в восьми. У ЛДПР два победителя, у "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста — по одному.
В нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве (координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов), один - в Адыгее (Владислав Резник) и один - в Крыму (Леонид Бабашов).
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51%.