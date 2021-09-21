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Ограничения против COVID-19 на Украине усилят
Ограничения против COVID-19 на Украине усилят
Ограничения против COVID-19 на Украине усилят
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Ужесточение ограничений для борьбы с распространением COVID-19 на Украине планируется с 23 сентября. Они коснутся работы кинотеатров, спортзалов, численности массовых мероприятий, а также работы учебных заведений, передают "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службыа украинского правительства.Так, с четверга на территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Начнут действовать ограничения, которые предусматривают запрет на массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метрах площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале. Кроме того, для работы школ, вузов, детсадов будет необходимо, чтобы 80% персонала были вакцинированы хотя бы первым компонентом вакцины.Премьер Украины отметил, что новые меры необходимы, так как эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается .Пока на Украине действует "зеленый" уровень опасности. Он предполагает соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и ношение масок в общественном транспорте, помещениях и во время массовых мероприятий.
https://ru.sputnik.md/20210917/ukraina-uprostila-pravila-tranzitnogo-vezda-dlya-inostrantsev-44821887.html
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в мире, украина

Ограничения против COVID-19 на Украине усилят

22:02 21.09.2021
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© AP Photo / Efrem LukatskyПассажир в защитной маске проходит температурный контроль в международном аэропорту Борисполь в Киеве
Пассажир в защитной маске проходит температурный контроль в международном аэропорту Борисполь в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Меры обусловлены резким ухудшением ситуацией с коронавирусом в стране.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Ужесточение ограничений для борьбы с распространением COVID-19 на Украине планируется с 23 сентября. Они коснутся работы кинотеатров, спортзалов, численности массовых мероприятий, а также работы учебных заведений, передают "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службыа украинского правительства.
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Так, с четверга на территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Начнут действовать ограничения, которые предусматривают запрет на массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метрах площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале. Кроме того, для работы школ, вузов, детсадов будет необходимо, чтобы 80% персонала были вакцинированы хотя бы первым компонентом вакцины.
"Ограничения <…> не будут распространяться на те заведения, где персонал и посетители вакцинированы, имеют отрицательный тест или подтверждения недавно перенесенной болезни. Это тот метод, который сегодня успешно использует ряд европейских и мировых стран, для того чтобы уберечь людей, но не останавливать экономическую активность страны", — приводит пресс-служба слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Премьер Украины отметил, что новые меры необходимы, так как эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается .

Пока на Украине действует "зеленый" уровень опасности. Он предполагает соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и ношение масок в общественном транспорте, помещениях и во время массовых мероприятий.
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