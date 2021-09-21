https://ru.sputnik.md/20210921/ogranicheniya-protiv-covid-19-na-ukraine-usilyat-44931512.html

Ограничения против COVID-19 на Украине усилят

Ограничения против COVID-19 на Украине усилят

Ограничения против COVID-19 на Украине усилят

2021-09-21T22:02+0300

2021-09-21T22:02+0300

2021-09-21T22:02+0300

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Ужесточение ограничений для борьбы с распространением COVID-19 на Украине планируется с 23 сентября. Они коснутся работы кинотеатров, спортзалов, численности массовых мероприятий, а также работы учебных заведений, передают "Известия" со ссылкой на сообщение пресс-службыа украинского правительства.Так, с четверга на территории страны будет действовать "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Начнут действовать ограничения, которые предусматривают запрет на массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метрах площади территории или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале. Кроме того, для работы школ, вузов, детсадов будет необходимо, чтобы 80% персонала были вакцинированы хотя бы первым компонентом вакцины.Премьер Украины отметил, что новые меры необходимы, так как эпидемическая ситуация в стране стремительно ухудшается .Пока на Украине действует "зеленый" уровень опасности. Он предполагает соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра и ношение масок в общественном транспорте, помещениях и во время массовых мероприятий.

https://ru.sputnik.md/20210917/ukraina-uprostila-pravila-tranzitnogo-vezda-dlya-inostrantsev-44821887.html

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