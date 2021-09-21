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Погодные рекорды Молдовы 21 сентября

Погодные рекорды Молдовы 21 сентября

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 21.09.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Самое холодное 21 сентября на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1910 году в этот день воздух прогрелся всего до +0,1 градуса по Цельсию.А температурный максимум 21 сентября зафиксировали в 1954 году. Тогда термометры показали +31,3 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 31,2 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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