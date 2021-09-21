https://ru.sputnik.md/20210921/posolstvo-rossii-blagodarit-zhiteley-moldovy-za-podderzhku-posle-tragedii-v-permi-44931403.html

Посольство России благодарит жителей Молдовы за поддержку после трагедии в Перми

Посольство России благодарит жителей Молдовы за поддержку после трагедии в Перми

Посольство РФ благодарит молдаван за поддержку после трагедии в Перми

2021-09-21T19:24+0300

2021-09-21T19:24+0300

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общество

реакция

трагедия

посольство россии

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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Посольство России в Кишиневе обратилось со словами благодарности ко всем жителям Молдовы, кто в эти дни выражает соболезнования в связи с гибелью людей в Перми.Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате погибли шесть человек. По данным Минздрава РФ, 24 человека получили ранения.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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реакция, трагедия, посольство россии