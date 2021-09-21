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Посольство России благодарит жителей Молдовы за поддержку после трагедии в Перми
Посольство России благодарит жителей Молдовы за поддержку после трагедии в Перми
Посольство РФ благодарит молдаван за поддержку после трагедии в Перми
2021-09-21T19:24+0300
2021-09-21T19:33+0300
общество
реакция
трагедия
посольство россии
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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Посольство России в Кишиневе обратилось со словами благодарности ко всем жителям Молдовы, кто в эти дни выражает соболезнования в связи с гибелью людей в Перми.Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате погибли шесть человек. По данным Минздрава РФ, 24 человека получили ранения.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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Александр Исаев
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реакция, трагедия, посольство россии

Посольство России благодарит жителей Молдовы за поддержку после трагедии в Перми

19:24 21.09.2021 (обновлено: 19:33 21.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausAmbasada Federatiei Ruse în Moldova
Ambasada Federatiei Ruse în Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Кишиневцы принесли к зданию дипломатического представительства РФ в Молдове свечи и цветы.
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Посольство России в Кишиневе обратилось со словами благодарности ко всем жителям Молдовы, кто в эти дни выражает соболезнования в связи с гибелью людей в Перми.

"Признательны всем, кто сегодня разделяет с нами скорбь и горечь утраты трагедии в Перми. Спасибо, Республика Молдова", - отметили в посольстве.

Напомним, утром 20 сентября студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, в результате погибли шесть человек. По данным Минздрава РФ, 24 человека получили ранения.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство".
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