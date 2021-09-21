https://ru.sputnik.md/20210921/rodilsya-v-rubashke-mashina-vsmyatku-voditel-ostalsya-nevredim-44931047.html
Родился в рубашке: машина - всмятку, а водитель остался невредим
Родился в рубашке: машина - всмятку, а водитель остался невредим
В Хынчештах водитель чудом остался жив после жуткого ДТП
2021-09-21T20:41+0300
2021-09-21T20:41+0300
2021-09-21T20:41+0300
общество
в молдове
дтп
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. ДТП произошло в коммуне Карпинень Хынчештского района. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что, вопреки тяжести аварии, водитель отделался легким испугом.Как сообщил пресс-секретарь Инспекции полиции Хынчешт, 22-летний мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы, его автомобиль при этом перевернулся. Анализ крови на алкоголь показал, что водитель был трезв, однако за руль он сел, не имея водительских прав. Правоохранительные органы начали расследование. К нарушителю будут применены санкции в соответствии с Кодексом о правонарушениях.
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, дтп
Родился в рубашке: машина - всмятку, а водитель остался невредим
Молодой человек чудом остался жив после того, как автомобиль, которым он управлял, перевернулся и разбился.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. ДТП произошло в коммуне Карпинень Хынчештского района. Сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия. Выяснилось, что, вопреки тяжести аварии, водитель отделался легким испугом.
Как сообщил пресс-секретарь Инспекции полиции Хынчешт, 22-летний мужчина не справился с управлением и вылетел с трассы, его автомобиль при этом перевернулся. Анализ крови на алкоголь показал, что водитель был трезв, однако за руль он сел, не имея водительских прав.
Правоохранительные органы начали расследование. К нарушителю будут применены санкции в соответствии с Кодексом о правонарушениях.