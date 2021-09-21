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Рост цены на газ в ЕС - стоимость превысила 900 долларов за тысячу кубометров
Рост цены на газ в ЕС - стоимость превысила 900 долларов за тысячу кубометров
Цена на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров
2021-09-21T14:47+0300
2021-09-21T14:47+0300
экономика
газ
европа
рост цен
цена на газ
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, утром во вторник цена поднялась выше 900 долларов, передает РИА Новости.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%.Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".
https://ru.sputnik.md/20210920/cheban-kontrakt-gazpromom--rezkii-vzlet-tsena-44904702.html
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газ, европа, рост цен, цена на газ

Рост цены на газ в ЕС - стоимость превысила 900 долларов за тысячу кубометров

14:47 21.09.2021
60
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВысокогорная газокомпрессорная станция "Воловец" в Закарпатской области
Высокогорная газокомпрессорная станция Воловец в Закарпатской области - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Цена фьючерсов на газ в Европе поднялась выше 900 долларов за тысячу кубометров.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Цена газа на фьючерсном рынке Европы превысила 900 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 883,2 доллара за тысячу кубометров, утром во вторник цена поднялась выше 900 долларов, передает РИА Новости.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В понедельник торги закрылись на уровне 880 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила рекордные 911,2 доллара.
Moldovagaz - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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Вчера, 20:50
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Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться. В ходе торговой сессии 15 сентября котировки в моменте достигали рекордных 963,9 доллара. На торгах 16 сентября цены снизились более чем на 10%, 17 сентября выросли на 4,6%, а 20 сентября - почти на 12%.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток — 2".
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