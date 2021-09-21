https://ru.sputnik.md/20210921/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-pervye-zamorozki-44900457.html

Самый точный прогноз погоды: первые заморозки

Самый точный прогноз погоды: первые заморозки

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 21.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-21T07:00+0300

2021-09-21T07:00+0300

2021-09-21T07:00+0300

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 21 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность. Ночью местами, преимущественно на юге, небольшой дождь.Ветер север-западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов, на севере возможны заморозки -3 - -1 градус.Точный прогноз погоды в Кишиневе 20 сентября: ночью – от +5 до +7, днем – от +12 до +14.В ближайшие дни сохранится холодная погода. Так, в среду и в четверг средние показатели не окажутся выше +15 градусов. Но уже в пятницу ожидается повышение температуры до +20.Государственная гидрометеорологическая служба опубликовала предупреждение о предстоящих заморозках. Метеорологи сообщают, что с 21 по 24 сентября ночью и утром в Молдове ожидаются заморозки. Температура будет колебаться в пределах от -1 до -3 градусов Цельсия.Праздники и народные приметыВ понедельник, 21 сентября, православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии.На Руси в народном календаре празднику Рождества Богородицы соответствовали так называемые Осенины, или Праздник урожая. Также этот день называли Малой Пречистой или еще второй встречей осени: "Всякому лету аминь (конец)".В разных областях были свои приметы и традиции. Например, в Ярославской и Вологодской в этот день собирали лук, потому называли его Днем луковой слезинки или Луковым днем. А в Пензенской и Саратовской убирали пчел – отсюда название Пасекин день.Как правило, Осенины считались женским праздником. Встречали его у воды ранним утром. Женщины селения пекли овсяный хлеб и варили кисель, чтобы встретить матушку Осенины. Самая старшая женщина держала подношения, остальные пели песни. Потом хлеб делили, и каждой присутствующей доставался кусочек, который скармливали скоту.

https://ru.sputnik.md/20210920/v-moldove-obyavili-zheltyy-kod-gidrologicheskoy-opasnosti-44897269.html

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2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода