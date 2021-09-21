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Шаги Санду на международной арене и место Молдовы в мире
Шаги Санду на международной арене и место Молдовы в мире
Чего жидать от выступления Майи Санду на Генассамблее ООН
2021-09-21T20:15+0300
2021-09-21T20:15+0300
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С приходом новой власти в Молдове как никогда обострился вопрос проведения внешней политики. В то время как большие государства позволяют себе заниматься масштабной международной политикой, малые, коим является Молдова, должны руководствоваться мудростью и взвешенностью в проведении внешнеполитического курса.Главе молдавского государства предстоит выступить на высокой международной площадке – Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.О чем пойдет речь на этом форуме? И удастся ли Санду заявить об отстаивании национальных интересов нашей страны, не обостряя при этом отношения с Россией?Проблема Приднестровья: будут ли молдавские праволибералы продолжать настаивать на выводе российских войск и миротворцев из региона левобережья Днестра?Какие контакты следует выстраивать Молдове на международном уровне, каким странам стоит отдать приоритет в сотрудничестве?Об этом – в программе "Экспертиза" с участием политического аналитика, депутата первого созыва парламента республики Валентина Крылова.
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Андрей Петрик
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в молдове, украина, россия, оон, геополитика, сотрудничество

Шаги Санду на международной арене и место Молдовы в мире

20:15 21.09.2021
264
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Международная повестка Молдовы: как поведет себя президент Майя Санду, выступая на Генеральной ассамблее ООН, и потребует ли вновь вывода российских миротворцев из Приднестровского региона?
С приходом новой власти в Молдове как никогда обострился вопрос проведения внешней политики. В то время как большие государства позволяют себе заниматься масштабной международной политикой, малые, коим является Молдова, должны руководствоваться мудростью и взвешенностью в проведении внешнеполитического курса.
Главе молдавского государства предстоит выступить на высокой международной площадке – Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
О чем пойдет речь на этом форуме? И удастся ли Санду заявить об отстаивании национальных интересов нашей страны, не обостряя при этом отношения с Россией?
Проблема Приднестровья: будут ли молдавские праволибералы продолжать настаивать на выводе российских войск и миротворцев из региона левобережья Днестра?
Какие контакты следует выстраивать Молдове на международном уровне, каким странам стоит отдать приоритет в сотрудничестве?
Об этом – в программе "Экспертиза" с участием политического аналитика, депутата первого созыва парламента республики Валентина Крылова.
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