https://ru.sputnik.md/20210921/shagi-sandu-na-mezhdunarodnoy-arene-i-mesto-moldovy-v-mire-44925718.html

Шаги Санду на международной арене и место Молдовы в мире

Шаги Санду на международной арене и место Молдовы в мире

Чего жидать от выступления Майи Санду на Генассамблее ООН

2021-09-21T20:15+0300

2021-09-21T20:15+0300

2021-09-21T20:15+0300

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С приходом новой власти в Молдове как никогда обострился вопрос проведения внешней политики. В то время как большие государства позволяют себе заниматься масштабной международной политикой, малые, коим является Молдова, должны руководствоваться мудростью и взвешенностью в проведении внешнеполитического курса.Главе молдавского государства предстоит выступить на высокой международной площадке – Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.О чем пойдет речь на этом форуме? И удастся ли Санду заявить об отстаивании национальных интересов нашей страны, не обостряя при этом отношения с Россией?Проблема Приднестровья: будут ли молдавские праволибералы продолжать настаивать на выводе российских войск и миротворцев из региона левобережья Днестра?Какие контакты следует выстраивать Молдове на международном уровне, каким странам стоит отдать приоритет в сотрудничестве?Об этом – в программе "Экспертиза" с участием политического аналитика, депутата первого созыва парламента республики Валентина Крылова.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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в молдове, украина, россия, оон, геополитика, сотрудничество