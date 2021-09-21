https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html

Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России

Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России

Эпидемиолог: штамм "дельта" коронавируса вытеснил в России все остальные

2021-09-21T11:12+0300

2021-09-21T11:12+0300

2021-09-21T11:12+0300

коронавирус

россия

штаммы

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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Штамм коронавируса "дельта" за время своего нахождения в России вытеснил все остальные варианты. Об этом заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.Также недавно в Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов. Тем более что доля варианта "мю" дошла до 1,5% в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".

https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html

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россия, штаммы