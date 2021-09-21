Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html
Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
Эпидемиолог: штамм "дельта" коронавируса вытеснил в России все остальные
2021-09-21T11:12+0300
2021-09-21T11:12+0300
коронавирус
россия
штаммы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32645858_0:0:2498:1406_1920x0_80_0_0_7002c1b3c0a9ec9b47d75e0571d01765.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Штамм коронавируса "дельта" за время своего нахождения в России вытеснил все остальные варианты. Об этом заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.Также недавно в Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов. Тем более что доля варианта "мю" дошла до 1,5% в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".
https://ru.sputnik.md/20210918/uchenye-opasnost-mutirovavshikh-shtammov-koronavirusa-44854263.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/19/32645858_129:0:2398:1702_1920x0_80_0_0_6be4dfb9737083ab23eb22a5262da14b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, штаммы

Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России

11:12 21.09.2021
267
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкМедицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани
Медицинский персонал на территории Республиканской клинической инфекционной больницы в Казани - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Maksim Bogodvid
/
Перейти в фотобанк
Специалисты утверждают, что дельта-штамм заместил другие, даже более смертоносные виды коронавируса.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Штамм коронавируса "дельта" за время своего нахождения в России вытеснил все остальные варианты. Об этом заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Штамм "дельта" появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса", — сказал Хафизов.
Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
Вирус - Sputnik Молдова, 1920, 18.09.2021
Коронавирус
Ученые выявили опасность мутировавших штаммов коронавируса
18 сентября, 18:56
474
Также недавно в Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов. Тем более что доля варианта "мю" дошла до 1,5% в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:19НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь
11:58Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
11:34Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
11:12Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
10:48Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
10:20Где в Кишиневе 21 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:53Стояногло вновь обратился в Конституционный суд
09:31Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
09:00Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
08:55Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка
08:30"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
08:00Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье
07:30Рождество Пресвятой Богородицы 2021: история, традиции и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: первые заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 21 сентября
ВчераИсследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
ВчераПостковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
ВчераКурс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
ВчераЗахарова уличила Европу в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму
ВчераТретья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация