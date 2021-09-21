https://ru.sputnik.md/20210921/shtamm-delta-rossia-44909884.html
Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
Эпидемиолог: штамм "дельта" коронавируса вытеснил в России все остальные
2021-09-21T11:12+0300
2021-09-21T11:12+0300
2021-09-21T11:12+0300
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россия
штаммы
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Штамм коронавируса "дельта" за время своего нахождения в России вытеснил все остальные варианты. Об этом заявил РИА Новости руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.Также недавно в Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов. Тем более что доля варианта "мю" дошла до 1,5% в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".
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россия, штаммы
Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
Специалисты утверждают, что дельта-штамм заместил другие, даже более смертоносные виды коронавируса.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik.
Штамм коронавируса "дельта" за время своего нахождения в России вытеснил все остальные варианты. Об этом заявил РИА Новости
руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
"Штамм "дельта" появился в Российской Федерации примерно в конце апреля этого года и уже к середине лета стал доминирующим в нашей стране... Буквально за пару месяцев штамм "дельта" вытеснил все остальные геноварианты, и уже с августа в наших исследованиях мы наблюдали, что до ста процентов образцов относились именно к этому варианту вируса", — сказал Хафизов.
Он отметил, что остальные известные штаммы, вероятно, не имеют преимуществ перед "дельтой". Так, например, "йота", более летальный штамм, особенно для пожилых людей, впервые был выявлен осенью прошлого года, но так и не получил широкого распространения.
Также недавно в Южной Америке был отмечен небольшой рост нового штамма "мю", однако он составляет пока всего нескольких процентов, и, вероятно, еще рано говорить о том, что этот новый вариант вируса более контагиозен и опасен, чем "дельта", уточнил Хафизов. Тем более что доля варианта "мю" дошла до 1,5% в США в июле, но после упала практически до нуля, уступив "дельте".