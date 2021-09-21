Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова, 1920
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210921/smena-generalnogo-prokurora-44886626.html
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Аналитик выразил сомнения в том, что новая власть, сменив руководителей систем, решит все проблемы страны.
2021-09-21T09:00+0300
2021-09-21T09:00+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
в молдове
молдова
генпрокуратура молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44886702_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_debcd9440fedbd723dbf6fc4fd41036e.jpg
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
На данном этапе нельзя сказать, что новая власть способна искоренить негативные явления, с которыми сталкивается Молдова и которые тормозят развитие страны. Во всяком случае, власть не дает поводов для таких выводов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Игорь Волницкий.Напротив, отметил Волницкий, новая власть собирается сменить руководителей ведомств, но не саму систему. Однако подобные замены не принесут кардинальных изменений в положение дел в Молдове. Хороший пример тому – борьба новой власти с Генпрокуратурой, в которой PAS хочет сменить руководителя.В заключение Волницкий напомнил, что так будет со всеми небольшими подсистемами, которые образуют общую систему государства. С ней могут бороться политики, партии, власть только в том случае, если пойдут по пути кардинальных изменений. А лишь сменой людей, возглавляющих отдельные ведомства, никаких результатов добиться нельзя.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/14/44886702_74:0:617:407_1920x0_80_0_0_d069f989acd9ffc1347010184be0d87d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы

Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове

09:00 21.09.2021
314
Радио
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик выразил сомнения в том, что новая власть, сменив руководителей ведомств, решит все проблемы внутри страны.
На данном этапе нельзя сказать, что новая власть способна искоренить негативные явления, с которыми сталкивается Молдова и которые тормозят развитие страны. Во всяком случае, власть не дает поводов для таких выводов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Игорь Волницкий.
Напротив, отметил Волницкий, новая власть собирается сменить руководителей ведомств, но не саму систему. Однако подобные замены не принесут кардинальных изменений в положение дел в Молдове. Хороший пример тому – борьба новой власти с Генпрокуратурой, в которой PAS хочет сменить руководителя.

"Кого бы PAS ни назначили во главу генеральной прокуратуры, ситуация не изменится, потому что необходима реформа прокуратуры, осуществить которую Молдова обязалась перед Советом Европы еще в 1995 году. От этого до сих пор страдает наша страна и наш имидж, поскольку без этой реформы Молдова все еще проходит процедуру мониторинга СЕ", – считает аналитик.

В заключение Волницкий напомнил, что так будет со всеми небольшими подсистемами, которые образуют общую систему государства. С ней могут бороться политики, партии, власть только в том случае, если пойдут по пути кардинальных изменений. А лишь сменой людей, возглавляющих отдельные ведомства, никаких результатов добиться нельзя.
000001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:20Где в Кишиневе 21 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:53Стояногло вновь обратился в Конституционный суд
09:31Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
09:00Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
08:55Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка
08:30"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
08:00Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье
07:30Рождество Пресвятой Богородицы 2021: история, традиции и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: первые заморозки
00:01Погодные рекорды Молдовы 21 сентября
ВчераИсследование: вакцина Pfizer безопасна для детей
ВчераПостковидный синдром - какие продукты стоит исключить из рациона
ВчераКурс валют на вторник: доллар идет вверх, а евро падает
ВчераЗахарова уличила Европу в двойных стандартах из-за критики выборов в Госдуму
ВчераТретья доза для уязвимых слоев - в Италии началась ревакцинация
ВчераЧебан: контракт с "Газпромом" позволил Молдове избежать резкого взлета цен
ВчераКак будут развиваться отношения Молдовы и России в ближайшее время
ВчераМайя Санду в Нью-Йорке встретится с руководством Польши, Украины и Грузии
ВчераИзвержение вулкана на Канарах - опасная лава, огонь и черный дым
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове