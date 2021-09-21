https://ru.sputnik.md/20210921/smena-generalnogo-prokurora-44886626.html
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Аналитик выразил сомнения в том, что новая власть, сменив руководителей систем, решит все проблемы страны.
2021-09-21T09:00+0300
2021-09-21T09:00+0300
2021-09-21T09:00+0300
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Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
На данном этапе нельзя сказать, что новая власть способна искоренить негативные явления, с которыми сталкивается Молдова и которые тормозят развитие страны. Во всяком случае, власть не дает поводов для таких выводов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Игорь Волницкий.Напротив, отметил Волницкий, новая власть собирается сменить руководителей ведомств, но не саму систему. Однако подобные замены не принесут кардинальных изменений в положение дел в Молдове. Хороший пример тому – борьба новой власти с Генпрокуратурой, в которой PAS хочет сменить руководителя.В заключение Волницкий напомнил, что так будет со всеми небольшими подсистемами, которые образуют общую систему государства. С ней могут бороться политики, партии, власть только в том случае, если пойдут по пути кардинальных изменений. А лишь сменой людей, возглавляющих отдельные ведомства, никаких результатов добиться нельзя.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы
Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
Аналитик выразил сомнения в том, что новая власть, сменив руководителей ведомств, решит все проблемы внутри страны.
На данном этапе нельзя сказать, что новая власть способна искоренить негативные явления, с которыми сталкивается Молдова и которые тормозят развитие страны. Во всяком случае, власть не дает поводов для таких выводов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
выразил политический аналитик Игорь Волницкий.
Напротив, отметил Волницкий, новая власть собирается сменить руководителей ведомств, но не саму систему. Однако подобные замены не принесут кардинальных изменений в положение дел в Молдове. Хороший пример тому – борьба новой власти с Генпрокуратурой, в которой PAS хочет сменить руководителя.
"Кого бы PAS ни назначили во главу генеральной прокуратуры, ситуация не изменится, потому что необходима реформа прокуратуры, осуществить которую Молдова обязалась перед Советом Европы еще в 1995 году. От этого до сих пор страдает наша страна и наш имидж, поскольку без этой реформы Молдова все еще проходит процедуру мониторинга СЕ", – считает аналитик.
В заключение Волницкий напомнил, что так будет со всеми небольшими подсистемами, которые образуют общую систему государства. С ней могут бороться политики, партии, власть только в том случае, если пойдут по пути кардинальных изменений. А лишь сменой людей, возглавляющих отдельные ведомства, никаких результатов добиться нельзя.