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Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове

Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове

Аналитик выразил сомнения в том, что новая власть, сменив руководителей систем, решит все проблемы страны.

2021-09-21T09:00+0300

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Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове

На данном этапе нельзя сказать, что новая власть способна искоренить негативные явления, с которыми сталкивается Молдова и которые тормозят развитие страны. Во всяком случае, власть не дает поводов для таких выводов. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова выразил политический аналитик Игорь Волницкий.Напротив, отметил Волницкий, новая власть собирается сменить руководителей ведомств, но не саму систему. Однако подобные замены не принесут кардинальных изменений в положение дел в Молдове. Хороший пример тому – борьба новой власти с Генпрокуратурой, в которой PAS хочет сменить руководителя.В заключение Волницкий напомнил, что так будет со всеми небольшими подсистемами, которые образуют общую систему государства. С ней могут бороться политики, партии, власть только в том случае, если пойдут по пути кардинальных изменений. А лишь сменой людей, возглавляющих отдельные ведомства, никаких результатов добиться нельзя.

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы