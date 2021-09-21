https://ru.sputnik.md/20210921/stoyanoglo-konstitutsionnyy-sud-44908513.html

Стояногло вновь обратился в Конституционный суд

Стояногло вновь обратился в Конституционный суд

Генеральный прокурор обжаловал в Конституционном суде указ Санду и поправки в закон о прокуратуре. 21.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-21T09:53+0300

2021-09-21T09:53+0300

2021-09-21T10:00+0300

в молдове

молдова

генпрокуратура молдовы

александр стояногло

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538079_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_abeaa01b1dfa42977ba9ad939f8f3a3b.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Генеральный прокурор Александр Стояногло просит Конституционный суд для проверить конституционность Указа президента Майи Санду о прекращении полномочий члена Высшего совета прокуроров (ВСП) Думитру Пулбере, отправленного в отставку по достижении предельного возраста.В своем обращении Стояногло также просит суд осуществить проверку поправки, внесенной парламентом в текст закона о прокуратуре в августе 2021 года, которая позволяет освобождать от должности членов ВСП, достигших 65 лет.Генеральная прокуратура считает необходимым приостановить действие оспариваемых положений, чтобы сохранить независимость ВСП, несменяемость и стабильность мандата членов этого органа.Поправки в закон о прокуратуреНапомним, 24 августа парламент одобрил в окончательном чтении ряд поправок к закону о прокуратуре.Согласно нововведениям, генеральный прокурор до истечения срока полномочий может быть освобожден от занимаемой должности президентом по предложению Высшего совета прокуроров в случае, когда по результатам оценки сторонней комиссии он получил неудовлетворительную оценку, а также в случае принятия Высшим советом прокуроров постановления о наложении дисциплинарного наказания в виде освобождения от занимаемой должности.Также, согласно поправкам, генпрокурора можно будет отстранить от должности на время служебного расследования.На данный момент генпрокурор назначается президентом на семилетний мандат без возможности досрочного прекращения полномочий.Поправки также сокращают количество членов того самого Высшего совета прокуроров. Из состава предлагается исключить генпрокурора, главу Союза адвокатов и главного прокурора Гагаузии.

https://ru.sputnik.md/20210915/genprokuror-obzhaloval-v-ks-svoe-chlenstvo-v-vysshem-sovete-bezopasnosti-44760087.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

в молдове, молдова, генпрокуратура молдовы, александр стояногло