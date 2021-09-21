https://ru.sputnik.md/20210921/v-argentine-cherez-god-zapustyat-novyy-zavod-po-proizvodstvu-sputnika-v-44925919.html

В Аргентине через год запустят новый завод по производству "Спутника V"

В Аргентине через год запустят новый завод по производству "Спутника V"

Аргентина будет производить Спутник V на экспорт через год запустят завод

2021-09-21T23:05+0300

2021-09-21T23:05+0300

2021-09-21T23:05+0300

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля, об этом в интервью РИА Новости заявил глава компании Марсело Фигейрас.В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России.Новый завод сможет производить и РНК-вакцины. Сам он обойдется в 65 миллионов долларов, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации и клинические исследования. Строительство завода уже началось.."Через год завод уже должен работать", - отметил Фигейрас. Вопрос его строительства и заключения долгосрочного соглашения с РФПИ он планирует обсудить во время своей поездки в Москву в начале октября.Мощность нового завода по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине составит 500 миллионов доз в год, это позволит поставлять препарат на экспорт, сообщил Марсело Фигейрас. "(Завод) будет иметь мощность в 500 миллионов доз в год. Это очень большая мощность... думаю, что, если у нас будет такой мощный завод, мы сможем помочь РФПИ поставлять вакцину другим странам", - сказал Фигейрас."Звонят со всей Южной Америки - Боливия, Парагвай, Перу. Мы в том числе говорили о возможности сотрудничества, если они у себя сделают одну из фаз производства. Также общаемся по вопросам сотрудничества с Бразилией и Мексикой", - отметил глава компании."Нет ничего удивительного в том, что тебе звонят: сегодня у тебя есть очень хороший продукт ("Спутник V"), который хочет весь мир, и даже те, кто вакцинирует другими препаратами, ищут возможность применения бустерных доз этой вакцины. И, кроме того, мы единственный производитель "Спутника V" в Южной Америке", - подчеркнул Фигейрас.Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что российская вакцина "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".Аргентина проводит серию исследований, связанных с применением вакцин. Так, ранее аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается.

https://ru.sputnik.md/20210916/ispanskie-uchenye-u-sputnika-v-vysokaya-effektivnost-protiv-delta-shtamma-44810352.html

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