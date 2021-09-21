Коронавирус
В Аргентине через год запустят новый завод по производству "Спутника V"
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© Sputnik / Sorokopud JuliaВ Приднестровье стартовала вакцинация препаратом «Спутник V”
© Sputnik / Sorokopud Julia
Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование и выяснил, что "Спутник V" эффективен против штамма коронавируса "дельта".
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Производитель вакцины "Спутник V" в Аргентине, лаборатория Richmond, через год запустит новый завод, где российский препарат от коронавируса будут делать с нуля, об этом в интервью РИА Новости заявил глава компании Марсело Фигейрас.
В настоящее время активное вещество для производства вакцины поставляется из России.
"Мы привлекли (на рынке) 85 миллионов долларов, чтобы создать новый завод по производству вакцин. На нем мы думаем осуществлять весь производственный цикл "Спутника V", - сказал он.
Новый завод сможет производить и РНК-вакцины. Сам он обойдется в 65 миллионов долларов, оставшаяся часть будет вложена в процесс сертификации и клинические исследования. Строительство завода уже началось..
"Через год завод уже должен работать", - отметил Фигейрас. Вопрос его строительства и заключения долгосрочного соглашения с РФПИ он планирует обсудить во время своей поездки в Москву в начале октября.
Мощность нового завода по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине составит 500 миллионов доз в год, это позволит поставлять препарат на экспорт, сообщил Марсело Фигейрас.
"(Завод) будет иметь мощность в 500 миллионов доз в год. Это очень большая мощность... думаю, что, если у нас будет такой мощный завод, мы сможем помочь РФПИ поставлять вакцину другим странам", - сказал Фигейрас.
"Через год завод уже должен работать", - отметил Фигейрас. Вопрос его строительства и заключения долгосрочного соглашения с РФПИ он планирует обсудить во время своей поездки в Москву в начале октября.
Мощность нового завода по производству вакцины от коронавируса "Спутник V" в Аргентине составит 500 миллионов доз в год, это позволит поставлять препарат на экспорт, сообщил Марсело Фигейрас.
"(Завод) будет иметь мощность в 500 миллионов доз в год. Это очень большая мощность... думаю, что, если у нас будет такой мощный завод, мы сможем помочь РФПИ поставлять вакцину другим странам", - сказал Фигейрас.
"Звонят со всей Южной Америки - Боливия, Парагвай, Перу. Мы в том числе говорили о возможности сотрудничества, если они у себя сделают одну из фаз производства. Также общаемся по вопросам сотрудничества с Бразилией и Мексикой", - отметил глава компании.
"Нет ничего удивительного в том, что тебе звонят: сегодня у тебя есть очень хороший продукт ("Спутник V"), который хочет весь мир, и даже те, кто вакцинирует другими препаратами, ищут возможность применения бустерных доз этой вакцины. И, кроме того, мы единственный производитель "Спутника V" в Южной Америке", - подчеркнул Фигейрас.
Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что российская вакцина "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".
Аргентина проводит серию исследований, связанных с применением вакцин. Так, ранее аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается.
Ранее аргентинский Национальный университет Кордовы провел исследование, которое показало, что российская вакцина "Спутник V" эффективнее против штамма коронавируса "дельта", чем препараты AstraZeneca и Sinopharm. Исследование базировалось на изучении 309 образцов из плазмы людей, вылечившихся от коронавируса, и тех, кто получил две дозы вакцин AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".
Аргентина проводит серию исследований, связанных с применением вакцин. Так, ранее аргентинские ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител, вырабатываемых после вакцинации "Спутником V", со временем только увеличивается.