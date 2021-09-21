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В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"
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© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
Всю нынешнюю неделю при поддержке молдавского представительства Россотрудничества Дом-музей проводит фестиваль, в рамках которого запланировано более десятка мероприятий.
Ежегодно 21 сентября столичный Дом-музей Пушкина отмечает день приезда поэта в Кишинев. В этом году к дате приурочен фестиваль "Бессарабская осень 2021", который продлится до конца недели.
Во вторник в Доме-музее произошло еще одно важное событие – после 14 месяцев глубокой реставрации для посетителей открыт флигель дома купца Наумова, в котором в сентябре 1820 года поселился знаменитый постоялец.
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
"За год проведена полная реконструкция флигеля, – говорит в интервью Sputnik Молдова директор Дома-музея Пушкина Вадим Дрелинский. – Изначально по проекту некоторые виды работ предусмотрены не были. Когда мы вскрыли кровлю, обнаружили, что стропила находятся в полусгнившем состоянии. При поддержке Российской Федерации в реконструкцию вложены немалые средства. В итоге удалось полностью поменять кровлю флигеля, теперь она выполнена из очень дорогой и качественной древесины – канадского кедра. Как нас заверили, эти материалы прослужат многие десятки лет".
И хотя, говорит Дрелинский, ни в одном из исторических источников не сохранилось свидетельств о внутренней обстановке флигеля, в котором жил Пушкин вместе со своим слугой Никитой Козловым, сотрудники Дома-музея постаралась воспроизвести дух и стиль классического бессарабского дома начала девятнадцатого века. Вся мебель в отреставрированном флигеле – ровесница великого русского поэта, каждым из предметов обстановки вполне мог пользоваться Александр Сергеевич.
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
Напомним, еще в конце 2019 года президент России Владимир Путин выразил готовность оказать финансовую помощь властям Молдовы в реставрации Дома-музея Пушкина в Кишиневе. Недавно факт того, что Россия намерена выделить средства на восстановление этого культурно-исторического объекта, подтвердил и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Российский дипломат сказал об этом во время недавней встречи с новым директором Дома-музея в Кишиневе.
Директор Дома-музея особо отмечает поддержку представительства Россотрудничества в Кишиневе и персонально его главы Андрея Муравьева, которые уже традиционно выступают партнерами каждой музейной акции. И нынешний фестиваль исключением не стал.
"Мы расцениваем существование Дома-музея Пушкина в Кишиневе как олицетворение многолетних культурных и исторических связей России и Молдовы, - говорит Андрей Муравьев. – И связь эту во многом упрочивает тот факт, что двести с лишним лет назад здесь жил и творил Александр Пушкин, русский и всемирно известный поэт, мыслитель, фигура планетарного масштаба".
© Sputnik / Mihai CarausГлава Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев
Глава Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев
© Sputnik / Mihai Caraus
Муравьев подчеркивает, что у команды Дома-музея есть четкое видение его дальнейшего развития, видение будущих проектов. Кроме того, глава молдавского представительства Россотрудничества видит сам музей отличной площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий.
"Мы с удовольствием продолжаем многолетнее сотрудничество c Домом-музеем Пушкина нашего российского Культурного центра и представительства Россотрудничества. Разумеется, мы и впредь будем поддерживать любые начинания музея. При этом надеемся, что взаимодействие будет двусторонним, что Дом-музей будет участвовать в наших инициативах по популяризации классической русской литературы, а также современной российской словесности, музыки, кинематографа", - сказал Андрей Муравьев.
Во вторник утром в Доме-музее Пушкина стартовал II Шахматный турнир им И. Н. Инзова. Финальные партии будут сыграны в четверг.
На веранде музея разместилась "Арт-стирка" известного молдавского художника Сергея Сулина. В рамках экспозиции представлены как известные, так и совсем новые работы. В четверг, 23 сентября, с художником можно будет пообщаться на территории музея лично.
Кроме того, сегодня в Доме-музее Пушкина прошел концерт классической музыки, подготовленный учащимися лицея им. С. Рахманинова. А затем для самых юных посетителей был организован квест под названием "Сколько Пушкиных в музее?"
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
В среду фестиваль "Бессарабская осень" продолжится открытием новой выставки "Не увял Овидиев венец", приуроченной к 200-летию написания стихотворения "К Овидию". По ее окончании начнется спектакль "Пушкин и Овидий" по пьесе С. Я. Рахмановой. В этот же день пройдет заседание круглого стола "Пушкин и наше время".
В четверг в Доме-музее будет представлен онлайн-проект "Пушкинская тропа. По улочкам старого Кишинева", а руководитель Ассоциации русских писателей РМ, главный редактор журнала "Русское поле" Олеся Рудягина проведет презентацию новой книги "Про зрение". Затем театр "С улицы Роз" покажет сцены спектакля "Мертвые души".
В заключительный день фестиваля, в пятницу, в музее откроется выставка "Черепица из Бессарабии" и "Пушкинский Кишинев в фотографиях ХХ века". В литературно-музыкальном салоне музея запланированы "Салонные игры".