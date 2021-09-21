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https://ru.sputnik.md/20210921/v-kishinevskom-dome-muzee-pushkina-nastupila-bessarabskaya-osen-44929826.html
В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"
В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"
В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"
2021-09-21T19:50+0300
2021-09-21T19:50+0300
культура
фестиваль
дом-музей пушкина
представительство россотрудничества в молдове
в молдове
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Ежегодно 21 сентября столичный Дом-музей Пушкина отмечает день приезда поэта в Кишинев. В этом году к дате приурочен фестиваль "Бессарабская осень 2021", который продлится до конца недели.Во вторник в Доме-музее произошло еще одно важное событие – после 14 месяцев глубокой реставрации для посетителей открыт флигель дома купца Наумова, в котором в сентябре 1820 года поселился знаменитый постоялец.И хотя, говорит Дрелинский, ни в одном из исторических источников не сохранилось свидетельств о внутренней обстановке флигеля, в котором жил Пушкин вместе со своим слугой Никитой Козловым, сотрудники Дома-музея постаралась воспроизвести дух и стиль классического бессарабского дома начала девятнадцатого века. Вся мебель в отреставрированном флигеле – ровесница великого русского поэта, каждым из предметов обстановки вполне мог пользоваться Александр Сергеевич.Напомним, еще в конце 2019 года президент России Владимир Путин выразил готовность оказать финансовую помощь властям Молдовы в реставрации Дома-музея Пушкина в Кишиневе. Недавно факт того, что Россия намерена выделить средства на восстановление этого культурно-исторического объекта, подтвердил и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Российский дипломат сказал об этом во время недавней встречи с новым директором Дома-музея в Кишиневе.Директор Дома-музея особо отмечает поддержку представительства Россотрудничества в Кишиневе и персонально его главы Андрея Муравьева, которые уже традиционно выступают партнерами каждой музейной акции. И нынешний фестиваль исключением не стал."Мы расцениваем существование Дома-музея Пушкина в Кишиневе как олицетворение многолетних культурных и исторических связей России и Молдовы, - говорит Андрей Муравьев. – И связь эту во многом упрочивает тот факт, что двести с лишним лет назад здесь жил и творил Александр Пушкин, русский и всемирно известный поэт, мыслитель, фигура планетарного масштаба".Муравьев подчеркивает, что у команды Дома-музея есть четкое видение его дальнейшего развития, видение будущих проектов. Кроме того, глава молдавского представительства Россотрудничества видит сам музей отличной площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий.Во вторник утром в Доме-музее Пушкина стартовал II Шахматный турнир им И. Н. Инзова. Финальные партии будут сыграны в четверг.На веранде музея разместилась "Арт-стирка" известного молдавского художника Сергея Сулина. В рамках экспозиции представлены как известные, так и совсем новые работы. В четверг, 23 сентября, с художником можно будет пообщаться на территории музея лично.Кроме того, сегодня в Доме-музее Пушкина прошел концерт классической музыки, подготовленный учащимися лицея им. С. Рахманинова. А затем для самых юных посетителей был организован квест под названием "Сколько Пушкиных в музее?"В среду фестиваль "Бессарабская осень" продолжится открытием новой выставки "Не увял Овидиев венец", приуроченной к 200-летию написания стихотворения "К Овидию". По ее окончании начнется спектакль "Пушкин и Овидий" по пьесе С. Я. Рахмановой. В этот же день пройдет заседание круглого стола "Пушкин и наше время".В четверг в Доме-музее будет представлен онлайн-проект "Пушкинская тропа. По улочкам старого Кишинева", а руководитель Ассоциации русских писателей РМ, главный редактор журнала "Русское поле" Олеся Рудягина проведет презентацию новой книги "Про зрение". Затем театр "С улицы Роз" покажет сцены спектакля "Мертвые души".В заключительный день фестиваля, в пятницу, в музее откроется выставка "Черепица из Бессарабии" и "Пушкинский Кишинев в фотографиях ХХ века". В литературно-музыкальном салоне музея запланированы "Салонные игры".
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Дмитрий Терехов
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фестиваль, дом-музей пушкина, представительство россотрудничества в молдове, в молдове

В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"

19:50 21.09.2021
157
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль Бессарабская осень в Доме-музее Пушкина - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Всю нынешнюю неделю при поддержке молдавского представительства Россотрудничества Дом-музей проводит фестиваль, в рамках которого запланировано более десятка мероприятий.
Ежегодно 21 сентября столичный Дом-музей Пушкина отмечает день приезда поэта в Кишинев. В этом году к дате приурочен фестиваль "Бессарабская осень 2021", который продлится до конца недели.
Во вторник в Доме-музее произошло еще одно важное событие – после 14 месяцев глубокой реставрации для посетителей открыт флигель дома купца Наумова, в котором в сентябре 1820 года поселился знаменитый постоялец.
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль Бессарабская осень в Доме-музее Пушкина - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
Фестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
"За год проведена полная реконструкция флигеля, – говорит в интервью Sputnik Молдова директор Дома-музея Пушкина Вадим Дрелинский. – Изначально по проекту некоторые виды работ предусмотрены не были. Когда мы вскрыли кровлю, обнаружили, что стропила находятся в полусгнившем состоянии. При поддержке Российской Федерации в реконструкцию вложены немалые средства. В итоге удалось полностью поменять кровлю флигеля, теперь она выполнена из очень дорогой и качественной древесины – канадского кедра. Как нас заверили, эти материалы прослужат многие десятки лет".
И хотя, говорит Дрелинский, ни в одном из исторических источников не сохранилось свидетельств о внутренней обстановке флигеля, в котором жил Пушкин вместе со своим слугой Никитой Козловым, сотрудники Дома-музея постаралась воспроизвести дух и стиль классического бессарабского дома начала девятнадцатого века. Вся мебель в отреставрированном флигеле – ровесница великого русского поэта, каждым из предметов обстановки вполне мог пользоваться Александр Сергеевич.
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль Бессарабская осень в Доме-музее Пушкина - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
Фестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
Напомним, еще в конце 2019 года президент России Владимир Путин выразил готовность оказать финансовую помощь властям Молдовы в реставрации Дома-музея Пушкина в Кишиневе. Недавно факт того, что Россия намерена выделить средства на восстановление этого культурно-исторического объекта, подтвердил и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Российский дипломат сказал об этом во время недавней встречи с новым директором Дома-музея в Кишиневе.
Директор Дома-музея особо отмечает поддержку представительства Россотрудничества в Кишиневе и персонально его главы Андрея Муравьева, которые уже традиционно выступают партнерами каждой музейной акции. И нынешний фестиваль исключением не стал.
"Мы расцениваем существование Дома-музея Пушкина в Кишиневе как олицетворение многолетних культурных и исторических связей России и Молдовы, - говорит Андрей Муравьев. – И связь эту во многом упрочивает тот факт, что двести с лишним лет назад здесь жил и творил Александр Пушкин, русский и всемирно известный поэт, мыслитель, фигура планетарного масштаба".
© Sputnik / Mihai CarausГлава Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев
Фестиваль Бессарабская осень в Доме-музее Пушкина - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
Глава Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев
© Sputnik / Mihai Caraus
Муравьев подчеркивает, что у команды Дома-музея есть четкое видение его дальнейшего развития, видение будущих проектов. Кроме того, глава молдавского представительства Россотрудничества видит сам музей отличной площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий.

"Мы с удовольствием продолжаем многолетнее сотрудничество c Домом-музеем Пушкина нашего российского Культурного центра и представительства Россотрудничества. Разумеется, мы и впредь будем поддерживать любые начинания музея. При этом надеемся, что взаимодействие будет двусторонним, что Дом-музей будет участвовать в наших инициативах по популяризации классической русской литературы, а также современной российской словесности, музыки, кинематографа", - сказал Андрей Муравьев.

Во вторник утром в Доме-музее Пушкина стартовал II Шахматный турнир им И. Н. Инзова. Финальные партии будут сыграны в четверг.
На веранде музея разместилась "Арт-стирка" известного молдавского художника Сергея Сулина. В рамках экспозиции представлены как известные, так и совсем новые работы. В четверг, 23 сентября, с художником можно будет пообщаться на территории музея лично.
Кроме того, сегодня в Доме-музее Пушкина прошел концерт классической музыки, подготовленный учащимися лицея им. С. Рахманинова. А затем для самых юных посетителей был организован квест под названием "Сколько Пушкиных в музее?"
© Sputnik / Mihai CarausФестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
Фестиваль Бессарабская осень в Доме-музее Пушкина - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
Фестиваль "Бессарабская осень" в Доме-музее Пушкина
© Sputnik / Mihai Caraus
В среду фестиваль "Бессарабская осень" продолжится открытием новой выставки "Не увял Овидиев венец", приуроченной к 200-летию написания стихотворения "К Овидию". По ее окончании начнется спектакль "Пушкин и Овидий" по пьесе С. Я. Рахмановой. В этот же день пройдет заседание круглого стола "Пушкин и наше время".
В четверг в Доме-музее будет представлен онлайн-проект "Пушкинская тропа. По улочкам старого Кишинева", а руководитель Ассоциации русских писателей РМ, главный редактор журнала "Русское поле" Олеся Рудягина проведет презентацию новой книги "Про зрение". Затем театр "С улицы Роз" покажет сцены спектакля "Мертвые души".
В заключительный день фестиваля, в пятницу, в музее откроется выставка "Черепица из Бессарабии" и "Пушкинский Кишинев в фотографиях ХХ века". В литературно-музыкальном салоне музея запланированы "Салонные игры".
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