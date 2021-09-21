https://ru.sputnik.md/20210921/v-kishinevskom-dome-muzee-pushkina-nastupila-bessarabskaya-osen-44929826.html

В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"

В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"

В кишиневском Доме-музее Пушкина наступила "Бессарабская осень"

2021-09-21T19:50+0300

2021-09-21T19:50+0300

2021-09-21T19:50+0300

культура

фестиваль

дом-музей пушкина

представительство россотрудничества в молдове

в молдове

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Ежегодно 21 сентября столичный Дом-музей Пушкина отмечает день приезда поэта в Кишинев. В этом году к дате приурочен фестиваль "Бессарабская осень 2021", который продлится до конца недели.Во вторник в Доме-музее произошло еще одно важное событие – после 14 месяцев глубокой реставрации для посетителей открыт флигель дома купца Наумова, в котором в сентябре 1820 года поселился знаменитый постоялец.И хотя, говорит Дрелинский, ни в одном из исторических источников не сохранилось свидетельств о внутренней обстановке флигеля, в котором жил Пушкин вместе со своим слугой Никитой Козловым, сотрудники Дома-музея постаралась воспроизвести дух и стиль классического бессарабского дома начала девятнадцатого века. Вся мебель в отреставрированном флигеле – ровесница великого русского поэта, каждым из предметов обстановки вполне мог пользоваться Александр Сергеевич.Напомним, еще в конце 2019 года президент России Владимир Путин выразил готовность оказать финансовую помощь властям Молдовы в реставрации Дома-музея Пушкина в Кишиневе. Недавно факт того, что Россия намерена выделить средства на восстановление этого культурно-исторического объекта, подтвердил и посол РФ в Молдове Олег Васнецов. Российский дипломат сказал об этом во время недавней встречи с новым директором Дома-музея в Кишиневе.Директор Дома-музея особо отмечает поддержку представительства Россотрудничества в Кишиневе и персонально его главы Андрея Муравьева, которые уже традиционно выступают партнерами каждой музейной акции. И нынешний фестиваль исключением не стал."Мы расцениваем существование Дома-музея Пушкина в Кишиневе как олицетворение многолетних культурных и исторических связей России и Молдовы, - говорит Андрей Муравьев. – И связь эту во многом упрочивает тот факт, что двести с лишним лет назад здесь жил и творил Александр Пушкин, русский и всемирно известный поэт, мыслитель, фигура планетарного масштаба".Муравьев подчеркивает, что у команды Дома-музея есть четкое видение его дальнейшего развития, видение будущих проектов. Кроме того, глава молдавского представительства Россотрудничества видит сам музей отличной площадкой для самых разнообразных культурных мероприятий.Во вторник утром в Доме-музее Пушкина стартовал II Шахматный турнир им И. Н. Инзова. Финальные партии будут сыграны в четверг.На веранде музея разместилась "Арт-стирка" известного молдавского художника Сергея Сулина. В рамках экспозиции представлены как известные, так и совсем новые работы. В четверг, 23 сентября, с художником можно будет пообщаться на территории музея лично.Кроме того, сегодня в Доме-музее Пушкина прошел концерт классической музыки, подготовленный учащимися лицея им. С. Рахманинова. А затем для самых юных посетителей был организован квест под названием "Сколько Пушкиных в музее?"В среду фестиваль "Бессарабская осень" продолжится открытием новой выставки "Не увял Овидиев венец", приуроченной к 200-летию написания стихотворения "К Овидию". По ее окончании начнется спектакль "Пушкин и Овидий" по пьесе С. Я. Рахмановой. В этот же день пройдет заседание круглого стола "Пушкин и наше время".В четверг в Доме-музее будет представлен онлайн-проект "Пушкинская тропа. По улочкам старого Кишинева", а руководитель Ассоциации русских писателей РМ, главный редактор журнала "Русское поле" Олеся Рудягина проведет презентацию новой книги "Про зрение". Затем театр "С улицы Роз" покажет сцены спектакля "Мертвые души".В заключительный день фестиваля, в пятницу, в музее откроется выставка "Черепица из Бессарабии" и "Пушкинский Кишинев в фотографиях ХХ века". В литературно-музыкальном салоне музея запланированы "Салонные игры".

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2021

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фестиваль, дом-музей пушкина, представительство россотрудничества в молдове, в молдове