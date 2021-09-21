https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона
В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона
Мобильное приложение будет доступно каждому водителю. 21.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-21T14:00+0300
2021-09-21T14:00+0300
2021-09-21T14:00+0300
топливо
нарэ
общество
мобильное приложение
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике приступило к разработке мобильного приложения, в котором молдавские водители смогут узнать цены на топливо на каждой АЗС в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил один из директоров НАРЭ Еуджен Карпов.Таким образом госрегулятор собирается стимулировать конкуренцию между поставщиками топлива и добиться снижения цены для потребителей.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.
https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html
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Евгений Чебан
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топливо, нарэ, мобильное приложение
В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона
Мобильное приложение будет доступно каждому водителю.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике приступило к разработке мобильного приложения, в котором молдавские водители смогут узнать цены на топливо на каждой АЗС в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил один из директоров НАРЭ Еуджен Карпов.
Таким образом госрегулятор собирается стимулировать конкуренцию между поставщиками топлива и добиться снижения цены для потребителей.
"У нас были переговоры с представителями парламента. Мы обязались в самое ближайшее время разработать приложение, которое будет доступно любому водителю. В этом приложении ежедневно будем указывать цены топливных компаний. Каждая АЗС будет указана на интерактивной карте. Каждый водитель сможет узнать цены на ближайших заправках и выбрать самую дешевую", - заявил Карпов.
Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.
Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.