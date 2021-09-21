https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html

В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона

В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона

Мобильное приложение будет доступно каждому водителю. 21.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-21T14:00+0300

2021-09-21T14:00+0300

2021-09-21T14:00+0300

топливо

нарэ

общество

мобильное приложение

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике приступило к разработке мобильного приложения, в котором молдавские водители смогут узнать цены на топливо на каждой АЗС в стране. Об этом в ходе пресс-конференции заявил один из директоров НАРЭ Еуджен Карпов.Таким образом госрегулятор собирается стимулировать конкуренцию между поставщиками топлива и добиться снижения цены для потребителей.Напомним, что со 2 сентября НАРЭ начало устанавливать максимальные розничные цены на топливо. Ранее ведомство в своем заявлении пояснило, что на темпы роста установленных цен по-прежнему влияет увеличение средней торговой цены на основные нефтепродукты на международных нефтяных биржах, особенно на бензин, в контексте сокращения мировых поставок топлива из-за последствий урагана "Ида" на восточном побережье Северной Америки.Агентство уточняло, что действующий механизм формирования цен на основные нефтепродукты типового образца обеспечивает точное отражение в конечной цене, учитывая тенденции международного рынка.

https://ru.sputnik.md/20210910/deshevoe-toplivo-44655480.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

топливо, нарэ, мобильное приложение