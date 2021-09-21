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В Молдове за неделю 15 человек отравились грибами
В Молдове за неделю 15 человек отравились грибами
Скорая помощь: в Молдове на прошлой неделе 15 человек отравились грибами
2021-09-21T17:34+0300
2021-09-21T17:42+0300
грибы
отравление
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В Молдове на прошлой неделе 15 человек отравились грибами. Об этом сообщает Национальный центр скорой помощи.Отравления зарегистрировали в Оргеевском, Бричанском, Окницком, Единецком, Страшенском и Фалештском районах. Пострадавшим от 8 до 73 лет.В центре скорой помощи отметили, что чаще всего отравления грибами фиксируют в сельской местности — многие жители сел ходят в местные леса собирать грибы, в которых плохо разбираются.По данным центра, с января по сентябрь 2021 года в Молдове от ядовитых грибов пострадали 138 человек. В 2020 году грибами отравились 480 человек, а в 2019-м — 153.Центр скорой помощи призвал жителей Молдовы употреблять в пищу только купленные в проверенном месте грибы, а при подозрении на отравление сразу обращаться в службу 112.
https://ru.sputnik.md/20210518/pitstsa-s-gribami-v-benderakh-semya-poluchila-pischevoe-otravlenie-34785777.html
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грибы, отравление, в молдове

В Молдове за неделю 15 человек отравились грибами

17:34 21.09.2021 (обновлено: 17:42 21.09.2021)
152
CC0 / Pixabay / TomaszProszek / Грибы
Грибы - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
CC0 / Pixabay / TomaszProszek /
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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По данным медиков, среди пострадавших двое детей.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В Молдове на прошлой неделе 15 человек отравились грибами. Об этом сообщает Национальный центр скорой помощи.
Отравления зарегистрировали в Оргеевском, Бричанском, Окницком, Единецком, Страшенском и Фалештском районах. Пострадавшим от 8 до 73 лет.
В центре скорой помощи отметили, что чаще всего отравления грибами фиксируют в сельской местности — многие жители сел ходят в местные леса собирать грибы, в которых плохо разбираются.
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По данным центра, с января по сентябрь 2021 года в Молдове от ядовитых грибов пострадали 138 человек. В 2020 году грибами отравились 480 человек, а в 2019-м — 153.
Центр скорой помощи призвал жителей Молдовы употреблять в пищу только купленные в проверенном месте грибы, а при подозрении на отравление сразу обращаться в службу 112.
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