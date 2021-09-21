https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-za-nedelyu-15-chelovek-otravilis-gribami-44926787.html

В Молдове за неделю 15 человек отравились грибами

В Молдове за неделю 15 человек отравились грибами

Скорая помощь: в Молдове на прошлой неделе 15 человек отравились грибами

2021-09-21T17:34+0300

2021-09-21T17:34+0300

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грибы

отравление

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. В Молдове на прошлой неделе 15 человек отравились грибами. Об этом сообщает Национальный центр скорой помощи.Отравления зарегистрировали в Оргеевском, Бричанском, Окницком, Единецком, Страшенском и Фалештском районах. Пострадавшим от 8 до 73 лет.В центре скорой помощи отметили, что чаще всего отравления грибами фиксируют в сельской местности — многие жители сел ходят в местные леса собирать грибы, в которых плохо разбираются.По данным центра, с января по сентябрь 2021 года в Молдове от ядовитых грибов пострадали 138 человек. В 2020 году грибами отравились 480 человек, а в 2019-м — 153.Центр скорой помощи призвал жителей Молдовы употреблять в пищу только купленные в проверенном месте грибы, а при подозрении на отравление сразу обращаться в службу 112.

https://ru.sputnik.md/20210518/pitstsa-s-gribami-v-benderakh-semya-poluchila-pischevoe-otravlenie-34785777.html

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2021

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грибы, отравление, в молдове