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https://ru.sputnik.md/20210921/v-parlamente-dali-dobro-na-prodlenie-soglasheniya-o-pomoschi-s-ssha-44932467.html
В парламенте дали "добро" на продление соглашения о помощи с США
В парламенте дали "добро" на продление соглашения о помощи с США
Парламентарии Молдовы одобрили продление соглашения о помощи с США
2021-09-21T20:04+0300
2021-09-21T20:04+0300
политика
помощь
сша
парламент
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В парламентской комиссии по внешней политике дали положительный отзыв на начало переговоров по подписанию новой редакции соглашения о помощи по целям развития, заключенного в 2016 году между правительствами Молдовы и США.Речь идет о продлении соглашения по выделению финансовых ресурсов, срок действия которого истек в мае и июне 2021 года. Это уже одиннадцатая поправка к соглашению, десять поправок были ранее одобрены в предыдущие годы.Предполагается, что программы по выделению помощи Молдове в рамках этого соглашения будут рассчитаны на период до 31 декабря 2025 года. Срок установлен в соответствии со Стратегией сотрудничества в области развития с Республикой Молдова в 2020-2025 годах.Общая сумма помощи невозмещаемых финансовых ресурсов, в соответствии с десятью прежними поправками, составляет 167,53 миллиона долларов, из которых были освоены 75,75 миллиона.
https://ru.sputnik.md/20210827/ministr-finansov-mvf-moldova-44283169.html
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помощь, сша, парламент, в молдове

В парламенте дали "добро" на продление соглашения о помощи с США

20:04 21.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Американская программа по выделению финансовых средств для поддержки Молдовы реализуется с 2016 года.
КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В парламентской комиссии по внешней политике дали положительный отзыв на начало переговоров по подписанию новой редакции соглашения о помощи по целям развития, заключенного в 2016 году между правительствами Молдовы и США.
Речь идет о продлении соглашения по выделению финансовых ресурсов, срок действия которого истек в мае и июне 2021 года. Это уже одиннадцатая поправка к соглашению, десять поправок были ранее одобрены в предыдущие годы.
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 27.08.2021
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27 августа, 09:15
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Предполагается, что программы по выделению помощи Молдове в рамках этого соглашения будут рассчитаны на период до 31 декабря 2025 года. Срок установлен в соответствии со Стратегией сотрудничества в области развития с Республикой Молдова в 2020-2025 годах.
Общая сумма помощи невозмещаемых финансовых ресурсов, в соответствии с десятью прежними поправками, составляет 167,53 миллиона долларов, из которых были освоены 75,75 миллиона.
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