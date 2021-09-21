https://ru.sputnik.md/20210921/v-parlamente-dali-dobro-na-prodlenie-soglasheniya-o-pomoschi-s-ssha-44932467.html

В парламенте дали "добро" на продление соглашения о помощи с США

В парламенте дали "добро" на продление соглашения о помощи с США

Парламентарии Молдовы одобрили продление соглашения о помощи с США

2021-09-21T20:04+0300

2021-09-21T20:04+0300

2021-09-21T20:04+0300

политика

помощь

сша

парламент

в молдове

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КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. В парламентской комиссии по внешней политике дали положительный отзыв на начало переговоров по подписанию новой редакции соглашения о помощи по целям развития, заключенного в 2016 году между правительствами Молдовы и США.Речь идет о продлении соглашения по выделению финансовых ресурсов, срок действия которого истек в мае и июне 2021 года. Это уже одиннадцатая поправка к соглашению, десять поправок были ранее одобрены в предыдущие годы.Предполагается, что программы по выделению помощи Молдове в рамках этого соглашения будут рассчитаны на период до 31 декабря 2025 года. Срок установлен в соответствии со Стратегией сотрудничества в области развития с Республикой Молдова в 2020-2025 годах.Общая сумма помощи невозмещаемых финансовых ресурсов, в соответствии с десятью прежними поправками, составляет 167,53 миллиона долларов, из которых были освоены 75,75 миллиона.

https://ru.sputnik.md/20210827/ministr-finansov-mvf-moldova-44283169.html

сша

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2021

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помощь, сша, парламент, в молдове