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Две винодельни из России вошли в топ-50 лучших в мире
Две винодельни из России вошли в топ-50 лучших в мире
Две винодельни из России вошли в топ-50 лучших в мире
2021-09-21T12:51+0300
2021-09-21T13:08+0300
россия
рейтинг
вино
виноделие
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Сразу две российские винодельни попали в список 50 лучших в мире по версии конкурса World’s Best Vineyards, сообщает РИА Новости."Имение Сикоры" (Sikori Vinery) и "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) заняли 20-е и 23-е места соответственно. В первую сотню рейтинга также вошло частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай-Кодзора" из Краснодарского края.Победителем стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, серебро забрала испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третьей оказалась Chateau Margauх из Франции. Больше всего призов получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест.В жюри конкурса входят 600 мировых экспертов в области вина, путешествий и винного туризма.Параллельно участники провели трехдневный онлайн-аукцион по сбору средств для виноделен региона Ар (Ahr) в Германии, сильно пострадавших от наводнений в 2021 году. Из-за бедствия там было утрачено вино стоимостью 50 миллионов евро и уничтожены десять-пятнадцать процентов плантаций.
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рейтинг, вино, виноделие

Две винодельни из России вошли в топ-50 лучших в мире

12:51 21.09.2021 (обновлено: 13:08 21.09.2021)
180
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВино
Вино - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
/
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Сразу две российские винодельни попали в список 50 лучших в мире по версии конкурса World’s Best Vineyards, сообщает РИА Новости.
"Имение Сикоры" (Sikori Vinery) и "Долина Лефкадия" (Lefkadia Valley) заняли 20-е и 23-е места соответственно. В первую сотню рейтинга также вошло частное хозяйство полного цикла "Виноградники Гай-Кодзора" из Краснодарского края.
Победителем стала винодельня Zuccardi Valle de Uco из Аргентины, серебро забрала испанская Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal, а третьей оказалась Chateau Margauх из Франции. Больше всего призов получили винодельни Португалии и Чили: среди 50 лучших на каждую из стран пришлось по семь мест.
В жюри конкурса входят 600 мировых экспертов в области вина, путешествий и винного туризма.
Параллельно участники провели трехдневный онлайн-аукцион по сбору средств для виноделен региона Ар (Ahr) в Германии, сильно пострадавших от наводнений в 2021 году. Из-за бедствия там было утрачено вино стоимостью 50 миллионов евро и уничтожены десять-пятнадцать процентов плантаций.
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