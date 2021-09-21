Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210921/voditelskie-prava-vzyatka-900-evro-politseyskiy-edinet-44916691.html
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
2021-09-21T14:21+0300
2021-09-21T14:21+0300
единцы
взятка
водительские права
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/207/32/2073228_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_2893a79f2b4501f8608814257d7337f9.jpg
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Полицейский из Единец задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией после попытки организовать выдачу водительских прав за взятку в размере 900 евро и 6180 леев. Об этом сообщает пресс-служба НЦБК.Сотрудник районной полиции Единец находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния.Его подозревают в вымогательстве и получении 900 евро и 6180 леев под предлогом того, что он может организовать выдачу водительских прав, начиная с этапа обучения и до фактической выдачи документа категорий C и E.“Изначально полицейский утверждал, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей Единец и организовать выдачу водительских прав за 700 евро. Впоследствии он потребовал еще 6180 леев, чтобы устроить зачисление кандидата в государственную автошколу, чтобы он не посещал занятия”, - сообщают в НЦБК.Еще 200 евро были бы получены для организации срочности выдачи подтверждающих документов об обучении и успешной сдачи внутреннего экзамена в соответствующей автошколе.Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до шести лет.
https://ru.sputnik.md/20210805/kishinev-vzyatka-10-tysyach-evro-mesto-rynok-43585754.html
единцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/207/32/2073228_216:0:3672:2592_1920x0_80_0_0_0b93a4f823d22882a85d5a35609f4403.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
единцы, взятка, водительские права, в молдове

Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан

14:21 21.09.2021
225
© Sputnik / Rodion ProcaBani mită corupţie
Bani mită corupţie - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до шести лет.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Полицейский из Единец задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией после попытки организовать выдачу водительских прав за взятку в размере 900 евро и 6180 леев. Об этом сообщает пресс-служба НЦБК.
Сотрудник районной полиции Единец находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния.
Его подозревают в вымогательстве и получении 900 евро и 6180 леев под предлогом того, что он может организовать выдачу водительских прав, начиная с этапа обучения и до фактической выдачи документа категорий C и E.
Центральный рынок - Sputnik Молдова, 1920, 05.08.2021
Новости Кишинева
Тысячи евро за место на рынке: как бизнесмен в Кишиневе попался на взятке
5 августа, 13:11
275
“Изначально полицейский утверждал, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей Единец и организовать выдачу водительских прав за 700 евро. Впоследствии он потребовал еще 6180 леев, чтобы устроить зачисление кандидата в государственную автошколу, чтобы он не посещал занятия”, - сообщают в НЦБК.
Еще 200 евро были бы получены для организации срочности выдачи подтверждающих документов об обучении и успешной сдачи внутреннего экзамена в соответствующей автошколе.
Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до шести лет.
000100
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:47Рост цены на газ в ЕС - стоимость превысила 900 долларов за тысячу кубометров
14:21Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
14:00В Молдове цены на бензин на ближайшей заправке можно будет узнать с помощью смартфона
13:30В гагаузском селе автобусные остановки теперь выглядят как произведение искусства
13:00Режиссер Юрий Быков – гость пресс-центра Sputnik Молдова
12:51Две винодельни из России вошли в топ-50 лучших в мире
12:19НАРЭ опубликовало новые цены на топливо: бензин продолжает дешеветь
11:58Главы МИД стран ЕС поддержали Францию в ситуации с контрактом на подлодки
11:34Конституционный суд признал мандаты пяти новых депутатов от PAS
11:12Эпидемиолог: штамм "дельта" вытеснил остальные варианты коронавируса в России
10:48Вадим Красносельский подал документы для участия в выборах главы Приднестровья
10:20Где в Кишиневе 21 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
09:53Стояногло вновь обратился в Конституционный суд
09:31Объявлены результаты выборов в Госдуму РФ
09:00Волницкий: смена генерального прокурора не изменит ситуацию в Молдове
08:55Мир за сутки: ЧС из-за мигрантов, пострадавшие в Перми, COVID-19 и испанка
08:30"На Берлин!": зачем молдаване штурмуют Германию
08:00Брутер: должны ли смущать избирательные участки в Приднестровье
07:30Рождество Пресвятой Богородицы 2021: история, традиции и молитвы
07:00Самый точный прогноз погоды: первые заморозки