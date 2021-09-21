https://ru.sputnik.md/20210921/voditelskie-prava-vzyatka-900-evro-politseyskiy-edinet-44916691.html
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
2021-09-21T14:21+0300
2021-09-21T14:21+0300
2021-09-21T14:21+0300
единцы
взятка
водительские права
в молдове
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Полицейский из Единец задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией после попытки организовать выдачу водительских прав за взятку в размере 900 евро и 6180 леев. Об этом сообщает пресс-служба НЦБК.Сотрудник районной полиции Единец находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния.Его подозревают в вымогательстве и получении 900 евро и 6180 леев под предлогом того, что он может организовать выдачу водительских прав, начиная с этапа обучения и до фактической выдачи документа категорий C и E.“Изначально полицейский утверждал, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей Единец и организовать выдачу водительских прав за 700 евро. Впоследствии он потребовал еще 6180 леев, чтобы устроить зачисление кандидата в государственную автошколу, чтобы он не посещал занятия”, - сообщают в НЦБК.Еще 200 евро были бы получены для организации срочности выдачи подтверждающих документов об обучении и успешной сдачи внутреннего экзамена в соответствующей автошколе.Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до шести лет.
https://ru.sputnik.md/20210805/kishinev-vzyatka-10-tysyach-evro-mesto-rynok-43585754.html
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единцы, взятка, водительские права, в молдове
Водительские права за взятку в 900 евро - полицейский из Единец задержан
Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до шести лет.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Полицейский из Единец задержан Национальным центром по борьбе с коррупцией после попытки организовать выдачу водительских прав за взятку в размере 900 евро и 6180 леев. Об этом сообщает пресс-служба НЦБК.
Сотрудник районной полиции Единец находится под следствием по делу об извлечении выгоды из влияния.
Его подозревают в вымогательстве и получении 900 евро и 6180 леев под предлогом того, что он может организовать выдачу водительских прав, начиная с этапа обучения и до фактической выдачи документа категорий C и E.
“Изначально полицейский утверждал, что может повлиять на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей Единец и организовать выдачу водительских прав за 700 евро. Впоследствии он потребовал еще 6180 леев, чтобы устроить зачисление кандидата в государственную автошколу, чтобы он не посещал занятия”, - сообщают в НЦБК.
Еще 200 евро были бы получены для организации срочности выдачи подтверждающих документов об обучении и успешной сдачи внутреннего экзамена в соответствующей автошколе.
Полицейский задержан на 72 часа. Ему грозит штраф в размере от 2000 до 3000 условных единиц или лишение свободы на срок до шести лет.