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ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19
ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19
ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19
2021-09-21T16:48+0300
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коронавирус
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Вакцины от коронавируса хорошо выполняют свое предназначение, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Рост госпитализаций из-за COVID-19 идет за счет невакцинированных людей, передает РИА Новости."Вакцины работают, и работают очень хорошо. Помните, что они были созданы, чтобы предотвратить госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерть. И когда мы смотрим на тех, кто находится в больницах или умирает, большинство из них, даже в странах, где уровень вакцинации высок, не привиты", - сказала она.Харрис добавила, что вакцинные скептики, если у них есть сомнения в работе препаратов, должны проконсультироваться с министерствами здравоохранения своих стран или изучить научную литературу на этот счет, чтобы получить больше информации о том, как действуют прививки.
https://ru.sputnik.md/20210915/voz-dala-vysokuyu-otsenku-pokazatelyam-rossii-v-borbe-s-covid-44759349.html
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воз, вакцинация

ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19

16:48 21.09.2021
87
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики / Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики /
Вакцинация демонстрирует эффективность во всем мире.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Вакцины от коронавируса хорошо выполняют свое предназначение, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Рост госпитализаций из-за COVID-19 идет за счет невакцинированных людей, передает РИА Новости.
Эмблема ВОЗ, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 15.09.2021
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15 сентября, 13:25
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"Вакцины работают, и работают очень хорошо. Помните, что они были созданы, чтобы предотвратить госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерть. И когда мы смотрим на тех, кто находится в больницах или умирает, большинство из них, даже в странах, где уровень вакцинации высок, не привиты", - сказала она.

Харрис добавила, что вакцинные скептики, если у них есть сомнения в работе препаратов, должны проконсультироваться с министерствами здравоохранения своих стран или изучить научную литературу на этот счет, чтобы получить больше информации о том, как действуют прививки.
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