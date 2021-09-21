https://ru.sputnik.md/20210921/voz-neprivitye-rost-zarazheniy-covid-19-44924426.html

ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19

ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19

ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19

2021-09-21T16:48+0300

2021-09-21T16:48+0300

2021-09-21T16:48+0300

коронавирус

воз

вакцинация

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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Вакцины от коронавируса хорошо выполняют свое предназначение, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Рост госпитализаций из-за COVID-19 идет за счет невакцинированных людей, передает РИА Новости."Вакцины работают, и работают очень хорошо. Помните, что они были созданы, чтобы предотвратить госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерть. И когда мы смотрим на тех, кто находится в больницах или умирает, большинство из них, даже в странах, где уровень вакцинации высок, не привиты", - сказала она.Харрис добавила, что вакцинные скептики, если у них есть сомнения в работе препаратов, должны проконсультироваться с министерствами здравоохранения своих стран или изучить научную литературу на этот счет, чтобы получить больше информации о том, как действуют прививки.

https://ru.sputnik.md/20210915/voz-dala-vysokuyu-otsenku-pokazatelyam-rossii-v-borbe-s-covid-44759349.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

воз, вакцинация