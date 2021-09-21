Коронавирус
ВОЗ: непривитые люди вызывают рост заражений COVID-19
CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики / Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье
Вакцинация демонстрирует эффективность во всем мире.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Вакцины от коронавируса хорошо выполняют свое предназначение, заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис. Рост госпитализаций из-за COVID-19 идет за счет невакцинированных людей, передает РИА Новости.
15 сентября, 13:25
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"Вакцины работают, и работают очень хорошо. Помните, что они были созданы, чтобы предотвратить госпитализацию, тяжелое протекание болезни и смерть. И когда мы смотрим на тех, кто находится в больницах или умирает, большинство из них, даже в странах, где уровень вакцинации высок, не привиты", - сказала она.
Харрис добавила, что вакцинные скептики, если у них есть сомнения в работе препаратов, должны проконсультироваться с министерствами здравоохранения своих стран или изучить научную литературу на этот счет, чтобы получить больше информации о том, как действуют прививки.
Харрис добавила, что вакцинные скептики, если у них есть сомнения в работе препаратов, должны проконсультироваться с министерствами здравоохранения своих стран или изучить научную литературу на этот счет, чтобы получить больше информации о том, как действуют прививки.