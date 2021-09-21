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Режиссер Юрий Быков – гость пресс-центра Sputnik Молдова
Режиссер Юрий Быков – гость пресс-центра Sputnik Молдова
Sputnik проведет пресс-конференцию с участием Юрия Быкова на тему "Социальные темы в современном кино".
2021-09-21T13:00+0300
2021-09-21T13:00+0300
режиссер
пресс-центр sputnik
культура
пресс-центр
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КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik 23 сентября в 12.00 проведет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пресс-конференцию на тему "Социальные темы в современном кино".В мероприятии примут участие:Юрий Быков – российский режиссер, актер, сценарист, продюсер и монтажер.Сергей Будич – молдавский продюсер и основатель киношколы.Юрий Быков получил известность благодаря драме "Жить" и фильму "Майор". В 2009 году снял короткометражный фильм "Начальник", в котором выступил как сценарист, режиссер, композитор, продюсер и актер. Фильм получил главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" на кинофестивале "Кинотавр".В 2013 году состоялась премьера фильма "Майор" в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля. В 2016-2017 годах американская компания Netflix получила права на показ и пересняла фильм в формате мини-сериала "Семь секунд". В 2014 году вышел в свет социально-драматический фильм "Дурак". Картина получила ряд престижных наград, включая приз имени Г. Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков ("За бескомпромиссность художественного высказывания") на фестивале "Кинотавр" в 2014 году.Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.Примечание!В связи с противоэпидемическими мерами, действующими в Молдове, количество желающих принять участие в мероприятии строго ограничено.Sputnik Moldova обязуется соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы для безопасного проведения мероприятия.Желающие принять участие могут связаться с нами по электронному адресу:presscentre@sputnik.mdТел.: +373 22 02 21 88Адрес пресс-центра: Республика Молдова, Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, 4-й этаж.
https://ru.sputnik.md/20210723/filmy-moldavskogo-rezhissera-pokazyvayut-po-vsemu-miru-42957902.html
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режиссер, пресс-центр sputnik, пресс-центр

Режиссер Юрий Быков – гость пресс-центра Sputnik Молдова

13:00 21.09.2021
341
© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Быков
Юрий Быков - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Русский дом в Кишиневе в партнерстве с молдавской киношколой организует мастер-класс режиссера Юрия Быкова.
КИШИНЕВ, 21 сен – Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik 23 сентября в 12.00 проведет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пресс-конференцию на тему "Социальные темы в современном кино".
В мероприятии примут участие:
Юрий Быков – российский режиссер, актер, сценарист, продюсер и монтажер.
Сергей Будич – молдавский продюсер и основатель киношколы.
История Молдова фильм - Sputnik Молдова, 1920, 23.07.2021
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Фильмы молдавского режиссера показывают по всему миру
23 июля, 07:30
162
Юрий Быков получил известность благодаря драме "Жить" и фильму "Майор". В 2009 году снял короткометражный фильм "Начальник", в котором выступил как сценарист, режиссер, композитор, продюсер и актер. Фильм получил главный приз конкурса "Кинотавр. Короткий метр" на кинофестивале "Кинотавр".
В 2013 году состоялась премьера фильма "Майор" в рамках "Недели критики" Каннского кинофестиваля. В 2016-2017 годах американская компания Netflix получила права на показ и пересняла фильм в формате мини-сериала "Семь секунд". В 2014 году вышел в свет социально-драматический фильм "Дурак". Картина получила ряд престижных наград, включая приз имени Г. Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии киноведов и кинокритиков ("За бескомпромиссность художественного высказывания") на фестивале "Кинотавр" в 2014 году.
Sputnik – международное информационное агентство и радио – часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание более чем в 90 городах мира и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 57 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 22,9 миллиона. Головной офис Sputnik находится в Москве.

Примечание!

В связи с противоэпидемическими мерами, действующими в Молдове, количество желающих принять участие в мероприятии строго ограничено.
Sputnik Moldova обязуется соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы для безопасного проведения мероприятия.
Желающие принять участие могут связаться с нами по электронному адресу:
presscentre@sputnik.md
Тел.: +373 22 02 21 88
Адрес пресс-центра: Республика Молдова, Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, 4-й этаж.
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