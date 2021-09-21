https://ru.sputnik.md/20210921/zakharova-mid-rf-zamechania-mezhdunarodnye-nablyudateli-vybori-44927738.html

Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах

Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах

Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах

2021-09-21T17:51+0300

2021-09-21T17:51+0300

2021-09-21T17:52+0300

россия

выборы

мария захарова

мид рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/03/33841538_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_9fb170ea77fbcfd262fb85144b7aa456.jpg

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму, передают Известия. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты РФ. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались. <...> Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало", — заявила Захарова.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня

https://ru.sputnik.md/20210920/zakharova-ulichila-evropu-v-dvoynykh-standartakh-iz-za-kritiki-vyborov-v-gosdumu-44905280.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

выборы, мария захарова, мид рф