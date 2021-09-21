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Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах
Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах
Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах
2021-09-21T17:51+0300
2021-09-21T17:52+0300
россия
выборы
мария захарова
мид рф
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КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму, передают Известия. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова."Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты РФ. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались. &lt;...&gt; Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало", — заявила Захарова.Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня
https://ru.sputnik.md/20210920/zakharova-ulichila-evropu-v-dvoynykh-standartakh-iz-za-kritiki-vyborov-v-gosdumu-44905280.html
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выборы, мария захарова, мид рф

Захарова: МИД РФ не получил замечаний от международных наблюдателей на выборах

17:51 21.09.2021 (обновлено: 17:52 21.09.2021)
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© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 21.09.2021
© Sputnik / Foreign Ministry of the Russian Federation
/
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Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября.
КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Международные наблюдатели не обращались в МИД РФ и Центральную избирательную комиссию (ЦИК) с замечаниями о ходе проведения выборов в Госдуму, передают Известия. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Выборы на зарубежных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей всех категорий: политические партии, кандидаты в депутаты, от Общественной палаты РФ. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, соответствующие разъяснения давались. <...> Работали на участках и международные наблюдатели, в частности от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Замечаний от них не поступало", — заявила Захарова.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - Sputnik Молдова, 1920, 20.09.2021
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Вчера, 21:39
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Голосование на выборах в Госдуму прошло с 17 по 19 сентября. Основной день – воскресенье. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Всего для граждан России, проживающих или временно находящихся на территории Молдовы, было открыто 30 избирательных участков, в том числе 27 – в Приднестровье, четыре из них работали все три дня
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