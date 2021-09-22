https://ru.sputnik.md/20210922/antiprivivochnye-protesty-melburn-politsiya-rezinovye-puli-44944521.html
Антипрививочные протесты в Мельбурне - полиция применила резиновые пули
Антипрививочные протесты в Мельбурне - полиция применила резиновые пули
Антипрививочные протесты в Мельбурне - полиция применила резиновые пули
2021-09-22T17:42+0300
2021-09-22T17:42+0300
2021-09-22T17:42+0300
в мире
протест
вакцинация
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Массовые демонстрации против локдауна и обязательной вакцинации от COVID-19 в австралийском Мельбурне завершились применением полицией резиновых пуль, передает РИА Новости.Сотни человек протестуют вот уже третий день подряд, власти штата Виктория усилили наряды полиции."Полиция стреляла, как оказалось, резиновыми пулями по протестующим, отказывающимся покидать "Храм памяти" Мельбурна", - сообщает телеканал ABC.По данным СМИ, полицейские также обстреливали толпу демонстрантов дымовыми шашками и опрыскивали их "перцовыми баллончиками", чтобы те покинули ступени перед мемориалом.Полиция задержала нескольких человек, которые не согласились разойтись.Протесты под девизом "Шествие рабочих Виктории за свободу" в Мельбурне вспыхнули в понедельник и связаны с требованием властей привить всех строителей по крайне мере одной дозой вакцины от коронавируса к 23 сентября. Из-за медленной вакцинации в отрасли власти на две недели закрыли все стройки, хотя сейчас, как сообщает ABC, ведутся переговоры об открытии строительных площадок.
https://ru.sputnik.md/20210912/massovye-protesty-frantsia-politsiya-vodomety-slezotochivyy-gaz-44685344.html
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в мире, протест, вакцинация
Антипрививочные протесты в Мельбурне - полиция применила резиновые пули
По данным СМИ, полиция задержала нескольких человек, которые не согласились разойтись.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik.
Массовые демонстрации против локдауна и обязательной вакцинации от COVID-19 в австралийском Мельбурне завершились применением полицией резиновых пуль, передает РИА Новости
.
Сотни человек протестуют вот уже третий день подряд, власти штата Виктория усилили наряды полиции.
"Полиция стреляла, как оказалось, резиновыми пулями по протестующим, отказывающимся покидать "Храм памяти" Мельбурна", - сообщает телеканал ABC.
По данным СМИ, полицейские также обстреливали толпу демонстрантов дымовыми шашками и опрыскивали их "перцовыми баллончиками", чтобы те покинули ступени перед мемориалом.
Полиция задержала нескольких человек, которые не согласились разойтись.
Протесты под девизом "Шествие рабочих Виктории за свободу" в Мельбурне вспыхнули в понедельник и связаны с требованием властей привить всех строителей по крайне мере одной дозой вакцины от коронавируса к 23 сентября. Из-за медленной вакцинации в отрасли власти на две недели закрыли все стройки, хотя сейчас, как сообщает ABC, ведутся переговоры об открытии строительных площадок.