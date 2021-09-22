https://ru.sputnik.md/20210922/ceban-forum-kazan-44941695.html
Чебан участвует в международном форуме в Казани: чего ждать столице
Чебан участвует в международном форуме в Казани: чего ждать столице
Чебан принимает участие в Форуме в Казани: чего ждать столице
2021-09-22T12:13+0300
2021-09-22T12:13+0300
2021-09-22T12:13+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принимает участие в Международном форуме Kazan Digital Week – 2021, который проходит с 21 по 24 сентября в Казани. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.По словам Чебана, главной темой дискуссий круглого стола, в котором приняли участие мэры разных городов, стала эволюция "умных городов".На мероприятии примар Кишинева рассказал о развитии городской инфраструктуры молдавской столицы и ее адаптации к новым экономическим вызовам. Другие участники круглого стола также поделились своим опытом в вопросах развития, доступности и использования городской инфраструктуры, цифровых технологий и связи."Отметил, что на данном этапе Кишинев разрабатывает Стратегию социально-экономического и пространственного развития города вместе с лучшими специалистами молдавской столицы и России. Это очень важный документ, где будут указаны сильные стороны города", – написал Чебан.Он подчеркнул, что за последние два года по этому документу была проделана большая работа."Несмотря на все препятствия и сложности, Кишинев объявил "умный город" своим приоритетом и стремится стать зеленым, умным, транспарентным и дружественным городом", – пояснил Чебан.В заключение он добавил, что Кишиневу очень важно перенимать передовой опыт.
https://ru.sputnik.md/20210918/ion-cheban-vstrechya-primar-sibiu-44844218.html
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в мире, россия, ион чебан, казань
Чебан участвует в международном форуме в Казани: чего ждать столице
Участники Kazan Digital Week – 2021 делятся опытом по развитию инфраструктуры городов и внедрению цифровых технологий.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан принимает участие в Международном форуме Kazan Digital Week – 2021, который проходит с 21 по 24 сентября в Казани. Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Чебана, главной темой дискуссий круглого стола, в котором приняли участие мэры разных городов, стала эволюция "умных городов".
На мероприятии примар Кишинева рассказал о развитии городской инфраструктуры молдавской столицы и ее адаптации к новым экономическим вызовам. Другие участники круглого стола также поделились своим опытом в вопросах развития, доступности и использования городской инфраструктуры, цифровых технологий и связи.
"Отметил, что на данном этапе Кишинев разрабатывает Стратегию социально-экономического и пространственного развития города вместе с лучшими специалистами молдавской столицы и России. Это очень важный документ, где будут указаны сильные стороны города", – написал Чебан.
Он подчеркнул, что за последние два года по этому документу была проделана большая работа.
"Несмотря на все препятствия и сложности, Кишинев объявил "умный город" своим приоритетом и стремится стать зеленым, умным, транспарентным и дружественным городом", – пояснил Чебан.
В заключение он добавил, что Кишиневу очень важно перенимать передовой опыт.