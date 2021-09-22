https://ru.sputnik.md/20210922/delegatsiya-brazilii-na-ga-oon-samoizolirovalas-iz-za-sluchaya-covid-19-44967461.html
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19
2021-09-22T22:50+0300
2021-09-22T22:50+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи самоизолировалась на две недели из-за выявленного случая коронавируса.В данный момент, по сведениям ООН, не выявлено, чтобы заразившийся тесно контактировал с персоналом организации."Государство-член подтвердило, что вся делегация решила уйти на самостоятельный карантин на четырнадцать дней", - указал Дюжаррик.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты проходят с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.
https://ru.sputnik.md/20210921/guterresh-na-genassamblee-oon-my-stoim-na-krayu-propasti-44925072.html
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в мире, оон, бразилия
Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19
Подтвердилась информация, что делегат Бразилии на Генассамблее ООН заболел коронавирусом.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости
, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи самоизолировалась на две недели из-за выявленного случая коронавируса.
"Вчера вечером постоянное представительство проинформировало нас, что у делегата, который вчера утром находился в зале Генеральной Ассамблеи, был обнаружен положительный результат на COVID-19 позже в тот же день. Мы тесно сотрудничаем с постоянным представительством над необходимыми последующими действиями", - сказал Дюжаррик.
В данный момент, по сведениям ООН, не выявлено, чтобы заразившийся тесно контактировал с персоналом организации.
"Государство-член подтвердило, что вся делегация решила уйти на самостоятельный карантин на четырнадцать дней", - указал Дюжаррик.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты проходят с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.