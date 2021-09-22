https://ru.sputnik.md/20210922/delegatsiya-brazilii-na-ga-oon-samoizolirovalas-iz-za-sluchaya-covid-19-44967461.html

Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19

Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19

Делегация Бразилии на ГА ООН самоизолировалась из-за случая COVID-19

2021-09-22T22:50+0300

2021-09-22T22:50+0300

2021-09-22T22:50+0300

коронавирус

в мире

оон

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/07/18/31054216_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_b02159dd0185de2d7f014adf7d459141.jpg

КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik.Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подтвердил РИА Новости, что делегация Бразилии на неделе высокого уровня сессии Генассамблеи самоизолировалась на две недели из-за выявленного случая коронавируса.В данный момент, по сведениям ООН, не выявлено, чтобы заразившийся тесно контактировал с персоналом организации."Государство-член подтвердило, что вся делегация решила уйти на самостоятельный карантин на четырнадцать дней", - указал Дюжаррик.Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты проходят с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН.

https://ru.sputnik.md/20210921/guterresh-na-genassamblee-oon-my-stoim-na-krayu-propasti-44925072.html

бразилия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, оон, бразилия