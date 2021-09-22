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Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль
Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль
Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль
2021-09-22T18:08+0300
2021-09-22T18:08+0300
спорт
в молдове
молдова
уефа
футбол
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы прошла встреча делегации УЕФА и Молдавской федерации футбола (МФФ) с депутатами, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Во встрече принимали участие спикер парламента Игорь Гросу, председатель Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту Лилиана Николаеску-Онофрей, президент МФФ Леонид Олейниченко, президент УЕФА Александер Чеферин и другие члены Исполкома УЕФА и представители МФФ.Гросу поприветствовал делегацию УЕФА и выразил уверенность, что совместными усилиями парламента и МФФ при поддержке УЕФА Молдова обеспечит устойчивое развитие этого вида спорта."Мы открыты для эффективного сотрудничества с целью выявления передового опыта для улучшения правовой базы спорта в Молдове и особенно футбола. В этом смысле нулевым приоритетом нынешнего парламента является реформа правосудия и борьба с коррупцией, которые обеспечат гарантии людям, которые инвестируют в спортивную инфраструктуру, а также в другие важные области", - заявил Гросу. Николаеску-Онофрей обратилась к представителям руководства футбольных организаций, подчеркнув необходимость демократии и прозрачности в организациях, чтобы в них произошли качественные изменения.Олейниченко отметил, что реализация Национальной стратегии развития футбола имеет важное значение для повышения качества спорта в Молдове."Опыт показывает, что инвестиции в футбол могут быть очень прибыльными во всех сферах. Поэтому футбол нужно рассматривать как отрасль, часть экономики нашей страны", - подчеркнул президент МФФ.В свою очередь президент УЕФА Чеферин заверил, что Молдова будет и дальше получать внешнюю поддержку на развитие футбола, особенно необходимую техническую помощь. Он также высоко оценил участие властей в продвижении общей цели развития этого вида спорта.В завершение встречи президенту УЕФА Александру Чеферину была вручена "Медаль за демократию" парламента Молдовы в знак признания его заслуг в поощрении и развитии спорта.
https://ru.sputnik.md/20210922/legendy-mirovogo-futbola-posetili-neskolko-litseev-kishinev-44946404.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, уефа, футбол

Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль

18:08 22.09.2021
151
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Делегация УЕФА находится в Молдове в связи с проведением в Кишиневе очередного заседания исполкома организации.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы прошла встреча делегации УЕФА и Молдавской федерации футбола (МФФ) с депутатами, сообщили в пресс-службе законодательного органа.
Во встрече принимали участие спикер парламента Игорь Гросу, председатель Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту Лилиана Николаеску-Онофрей, президент МФФ Леонид Олейниченко, президент УЕФА Александер Чеферин и другие члены Исполкома УЕФА и представители МФФ.
Гросу поприветствовал делегацию УЕФА и выразил уверенность, что совместными усилиями парламента и МФФ при поддержке УЕФА Молдова обеспечит устойчивое развитие этого вида спорта.
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"Мы открыты для эффективного сотрудничества с целью выявления передового опыта для улучшения правовой базы спорта в Молдове и особенно футбола. В этом смысле нулевым приоритетом нынешнего парламента является реформа правосудия и борьба с коррупцией, которые обеспечат гарантии людям, которые инвестируют в спортивную инфраструктуру, а также в другие важные области", - заявил Гросу.
Николаеску-Онофрей обратилась к представителям руководства футбольных организаций, подчеркнув необходимость демократии и прозрачности в организациях, чтобы в них произошли качественные изменения.
Олейниченко отметил, что реализация Национальной стратегии развития футбола имеет важное значение для повышения качества спорта в Молдове.
"Опыт показывает, что инвестиции в футбол могут быть очень прибыльными во всех сферах. Поэтому футбол нужно рассматривать как отрасль, часть экономики нашей страны", - подчеркнул президент МФФ.
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В свою очередь президент УЕФА Чеферин заверил, что Молдова будет и дальше получать внешнюю поддержку на развитие футбола, особенно необходимую техническую помощь. Он также высоко оценил участие властей в продвижении общей цели развития этого вида спорта.
В завершение встречи президенту УЕФА Александру Чеферину была вручена "Медаль за демократию" парламента Молдовы в знак признания его заслуг в поощрении и развитии спорта.
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