https://ru.sputnik.md/20210922/delegatsiya-uefa-parlament-moldova-cheferin-medal-44954773.html

Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль

Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль

Делегация УЕФА посетила парламент Молдовы: Чеферин получил медаль

2021-09-22T18:08+0300

2021-09-22T18:08+0300

2021-09-22T18:08+0300

спорт

в молдове

молдова

уефа

футбол

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В парламенте Молдовы прошла встреча делегации УЕФА и Молдавской федерации футбола (МФФ) с депутатами, сообщили в пресс-службе законодательного органа. Во встрече принимали участие спикер парламента Игорь Гросу, председатель Комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту Лилиана Николаеску-Онофрей, президент МФФ Леонид Олейниченко, президент УЕФА Александер Чеферин и другие члены Исполкома УЕФА и представители МФФ.Гросу поприветствовал делегацию УЕФА и выразил уверенность, что совместными усилиями парламента и МФФ при поддержке УЕФА Молдова обеспечит устойчивое развитие этого вида спорта."Мы открыты для эффективного сотрудничества с целью выявления передового опыта для улучшения правовой базы спорта в Молдове и особенно футбола. В этом смысле нулевым приоритетом нынешнего парламента является реформа правосудия и борьба с коррупцией, которые обеспечат гарантии людям, которые инвестируют в спортивную инфраструктуру, а также в другие важные области", - заявил Гросу. Николаеску-Онофрей обратилась к представителям руководства футбольных организаций, подчеркнув необходимость демократии и прозрачности в организациях, чтобы в них произошли качественные изменения.Олейниченко отметил, что реализация Национальной стратегии развития футбола имеет важное значение для повышения качества спорта в Молдове."Опыт показывает, что инвестиции в футбол могут быть очень прибыльными во всех сферах. Поэтому футбол нужно рассматривать как отрасль, часть экономики нашей страны", - подчеркнул президент МФФ.В свою очередь президент УЕФА Чеферин заверил, что Молдова будет и дальше получать внешнюю поддержку на развитие футбола, особенно необходимую техническую помощь. Он также высоко оценил участие властей в продвижении общей цели развития этого вида спорта.В завершение встречи президенту УЕФА Александру Чеферину была вручена "Медаль за демократию" парламента Молдовы в знак признания его заслуг в поощрении и развитии спорта.

https://ru.sputnik.md/20210922/legendy-mirovogo-futbola-posetili-neskolko-litseev-kishinev-44946404.html

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в молдове, молдова, уефа, футбол