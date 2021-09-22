https://ru.sputnik.md/20210922/dodon-doverie-rossiyskoy-vaktsine-sputnik-v-moldove-vysokoe-44964592.html
Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое
Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое
Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое
2021-09-22T20:16+0300
2021-09-22T20:16+0300
2021-09-22T20:16+0300
коронавирус
вакцина
спутник v
в молдове
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон призвал молдавские власти купить большую партию российской вакцины “Спутник V” и таким образом обеспечить быстрый рост процента вакцинированных граждан. Об этом он заявил в среду в телеинтервью.По словам Додона, российская вакцина пользуется самым большим доверием среди молдавских граждан.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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вакцина, спутник v, в молдове
Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое
Экс-президент Молдовы советует новым властям приобрести большую партию российской вакцины.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон призвал молдавские власти купить большую партию российской вакцины “Спутник V” и таким образом обеспечить быстрый рост процента вакцинированных граждан. Об этом он заявил в среду в телеинтервью.
“Я бы посоветовал им (властям Молдовы, - прим ред.) договориться с Россией и купить 700 тысяч или миллион доз российской вакцины “Спутник V”. Она за пару недель уйдет, и количество вакцинированных резко увеличится”, - заявил Додон.
По словам Додона, российская вакцина пользуется самым большим доверием среди молдавских граждан.
“Доверие к российской вакцине - оно самое высокое. Если (в Молдове, - прим. ред.) была бы российская вакцина, количество вакцинированных людей было бы намного больше”, - заявил Додон.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".