https://ru.sputnik.md/20210922/dodon-doverie-rossiyskoy-vaktsine-sputnik-v-moldove-vysokoe-44964592.html

Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое

Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое

Додон: доверие к российской вакцине "Спутник V" В Молдове - самое высокое

2021-09-22T20:16+0300

2021-09-22T20:16+0300

2021-09-22T20:16+0300

коронавирус

вакцина

спутник v

в молдове

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Экс-президент Молдовы, глава Партии социалистов Игорь Додон призвал молдавские власти купить большую партию российской вакцины “Спутник V” и таким образом обеспечить быстрый рост процента вакцинированных граждан. Об этом он заявил в среду в телеинтервью.По словам Додона, российская вакцина пользуется самым большим доверием среди молдавских граждан.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ru.sputnik.md/20210717/video-kishinev-vtoroy-etap-marafona-vaktsinatsii-sputnikom-v-35558063.html

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2021

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вакцина, спутник v, в молдове