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На должность омбудсмена в Молдове претендуют два кандидата
На должность омбудсмена в Молдове претендуют два кандидата
На должность омбудсмена в Молдове претендуют два кандидата
2021-09-22T23:03+0300
2021-09-22T23:03+0300
общество
в молдове
молдова
олеся стамате
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Парламенту Молдовы предложат выбрать народного адвоката из двух кандидатов, которых отобрала специальная комиссия. Об этом на брифинге в среду заявила глава парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате.По словам Стамате, речь идет о кандидатурах Андрея Бигидина и Натальи Молошак.Как рассказала глава юркомиссии, все кандидаты прошли собеседование перед спецокомиссией, которая проводила конкурс должность омбудсмена."Было принято решение отобрать двух кандидатов, которые были признаны самыми подходящими для должности народного адвоката. Завтра (23 сентября, - прим. ред.) парламент решит, кто из них двоих станет омбудсменом", - отметила Стамате.По данным главы юркомиссии, эти два кандидата продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку. В то же время Стамате заверила, что конкурс прошел прозрачно. Всего собеседование проходили девять кандидатов. Согласно положению об организации и проведении конкурса, народным адвокатом назначается кандидат, набравший большинство голосов избранных депутатов. Если ни один из кандидатов не наберет достаточной поддержки, будет объявлен новый конкурс.
https://ru.sputnik.md/20210813/parlament-komissiyu-kandidat-ombudsmen-43890194.html
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в молдове, молдова, олеся стамате

На должность омбудсмена в Молдове претендуют два кандидата

23:03 22.09.2021
133
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Из девяти кандидатов на должность были отобраны всего двое.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Парламенту Молдовы предложат выбрать народного адвоката из двух кандидатов, которых отобрала специальная комиссия. Об этом на брифинге в среду заявила глава парламентской Комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате.
По словам Стамате, речь идет о кандидатурах Андрея Бигидина и Натальи Молошак.
Как рассказала глава юркомиссии, все кандидаты прошли собеседование перед спецокомиссией, которая проводила конкурс должность омбудсмена.
"Было принято решение отобрать двух кандидатов, которые были признаны самыми подходящими для должности народного адвоката. Завтра (23 сентября, - прим. ред.) парламент решит, кто из них двоих станет омбудсменом", - отметила Стамате.
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 13.08.2021
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В парламенте создали комиссию для подбора кандидатов в омбудсмены
13 августа, 18:39
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По данным главы юркомиссии, эти два кандидата продемонстрировали хорошую профессиональную подготовку. В то же время Стамате заверила, что конкурс прошел прозрачно. Всего собеседование проходили девять кандидатов.
Согласно положению об организации и проведении конкурса, народным адвокатом назначается кандидат, набравший большинство голосов избранных депутатов. Если ни один из кандидатов не наберет достаточной поддержки, будет объявлен новый конкурс.
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