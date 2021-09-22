https://ru.sputnik.md/20210922/gagauzia-vaktsinatsiya-shkoly-44946039.html
В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
2021-09-22T14:41+0300
2021-09-22T14:41+0300
2021-09-22T14:50+0300
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КОМРАТ, 22 сен – Sputnik, Максим Топал. Как сообщили в Главном управлении образования Гагаузии, за неделю на 5% выросло число вакцинированных педагогов и вспомогательного персонала.В школах автономии среди педагогов количество вакцинированных составляет 73,1%, а среди вспомогательного персонала – 68,2%. Общее количество привитых от коронавируса сотрудников в школах автономии – 71,1%.Меньше всего вакцинированных в учебных заведениях села Казаклия: в лицее – 32%, в гимназии – 39%.Большой рост числа прошедших процесс иммунизации наблюдается в детских садах автономии. В учреждениях раннего образования, по данным на 20 сентября, общее количество привитых сотрудников составляет практически 70%. Среди дидактического персонала – 72%, среди вспомогательного персонала – 68,2%. Неделю назад цифры были такими: 61,94% и 60,88% соответственно.Наименьший процент привитых сотрудников в детском саду села Бешалма – там вакцинацию прошли только 5,41% сотрудников.Таким образом, до настоящего момента в Гагаузии вакцинацию прошли 70,64% сотрудников детских садов и школ. В Главном управлении образования настоятельно призывают работников сферы образования вакцинироваться, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с распространением коронавируса.Всего в Гагаузии работает 46 школ и 57 детских садов.
https://ru.sputnik.md/20210914/test-covid-patsienty-44741913.html
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В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
14:41 22.09.2021 (обновлено: 14:50 22.09.2021)
Все больше жителей автономии, работающих в доуниверситетских образовательных учреждениях, соглашаются пройти иммунизацию от коронавируса.
КОМРАТ, 22 сен – Sputnik, Максим Топал. Как сообщили в Главном управлении образования Гагаузии, за неделю на 5% выросло число вакцинированных педагогов и вспомогательного персонала.
В школах автономии среди педагогов количество вакцинированных составляет 73,1%, а среди вспомогательного персонала – 68,2%. Общее количество привитых от коронавируса сотрудников в школах автономии – 71,1%.
Меньше всего вакцинированных в учебных заведениях села Казаклия: в лицее – 32%, в гимназии – 39%.
Большой рост числа прошедших процесс иммунизации наблюдается в детских садах автономии. В учреждениях раннего образования, по данным на 20 сентября, общее количество привитых сотрудников составляет практически 70%. Среди дидактического персонала – 72%, среди вспомогательного персонала – 68,2%. Неделю назад цифры были такими: 61,94% и 60,88% соответственно.
Наименьший процент привитых сотрудников в детском саду села Бешалма – там вакцинацию прошли только 5,41% сотрудников.
Таким образом, до настоящего момента в Гагаузии вакцинацию прошли 70,64% сотрудников детских садов и школ. В Главном управлении образования настоятельно призывают работников сферы образования вакцинироваться, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с распространением коронавируса.
Всего в Гагаузии работает 46 школ и 57 детских садов.