Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210922/gagauzia-vaktsinatsiya-shkoly-44946039.html
В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
2021-09-22T14:41+0300
2021-09-22T14:50+0300
коронавирус
в молдове
молдова
гагаузия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558826_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_4d3b34f7e6c0378a1745dac51d0f7b78.jpg
КОМРАТ, 22 сен – Sputnik, Максим Топал. Как сообщили в Главном управлении образования Гагаузии, за неделю на 5% выросло число вакцинированных педагогов и вспомогательного персонала.В школах автономии среди педагогов количество вакцинированных составляет 73,1%, а среди вспомогательного персонала – 68,2%. Общее количество привитых от коронавируса сотрудников в школах автономии – 71,1%.Меньше всего вакцинированных в учебных заведениях села Казаклия: в лицее – 32%, в гимназии – 39%.Большой рост числа прошедших процесс иммунизации наблюдается в детских садах автономии. В учреждениях раннего образования, по данным на 20 сентября, общее количество привитых сотрудников составляет практически 70%. Среди дидактического персонала – 72%, среди вспомогательного персонала – 68,2%. Неделю назад цифры были такими: 61,94% и 60,88% соответственно.Наименьший процент привитых сотрудников в детском саду села Бешалма – там вакцинацию прошли только 5,41% сотрудников.Таким образом, до настоящего момента в Гагаузии вакцинацию прошли 70,64% сотрудников детских садов и школ. В Главном управлении образования настоятельно призывают работников сферы образования вакцинироваться, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с распространением коронавируса.Всего в Гагаузии работает 46 школ и 57 детских садов.
https://ru.sputnik.md/20210914/test-covid-patsienty-44741913.html
молдова
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558826_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_a3df5157218b11bb07c9ecbdd1fe5672.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, гагаузия, вакцинация

В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов

14:41 22.09.2021 (обновлено: 14:50 22.09.2021)
157
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Все больше жителей автономии, работающих в доуниверситетских образовательных учреждениях, соглашаются пройти иммунизацию от коронавируса.
КОМРАТ, 22 сен – Sputnik, Максим Топал. Как сообщили в Главном управлении образования Гагаузии, за неделю на 5% выросло число вакцинированных педагогов и вспомогательного персонала.
В школах автономии среди педагогов количество вакцинированных составляет 73,1%, а среди вспомогательного персонала – 68,2%. Общее количество привитых от коронавируса сотрудников в школах автономии – 71,1%.
Меньше всего вакцинированных в учебных заведениях села Казаклия: в лицее – 32%, в гимназии – 39%.
Большой рост числа прошедших процесс иммунизации наблюдается в детских садах автономии. В учреждениях раннего образования, по данным на 20 сентября, общее количество привитых сотрудников составляет практически 70%. Среди дидактического персонала – 72%, среди вспомогательного персонала – 68,2%. Неделю назад цифры были такими: 61,94% и 60,88% соответственно.
Экспресс-тест на COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 14.09.2021
Коронавирус
Необычные причины сделать тест на COVID на дому: уловки пациентов
14 сентября, 15:41
445
Наименьший процент привитых сотрудников в детском саду села Бешалма – там вакцинацию прошли только 5,41% сотрудников.
Таким образом, до настоящего момента в Гагаузии вакцинацию прошли 70,64% сотрудников детских садов и школ. В Главном управлении образования настоятельно призывают работников сферы образования вакцинироваться, поскольку это единственный эффективный способ борьбы с распространением коронавируса.
Всего в Гагаузии работает 46 школ и 57 детских садов.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:17Переход на онлайн-обучение в некоторых учебных заведениях: решение комиссии
16:52Где сертификат COVID-19 может стать обязательным: заявление главы Минздрава
16:38Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастет с 1 октября
16:16Спецкомиссия объявила новые ограничения в связи с пандемией: что решено
15:55Новые назначения и увольнения в Молдове: что решили в кабмине
15:29Молдова примет участие в международной конференции к 30-летию СНГ в Минске
15:02НДС для сектора HoReCa могут понизить с 1 октября
14:41В Гагаузии вырос процент вакцинированных работников школ и детских садов
14:18Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
14:00Подробности трагедии в Перми – ампутация ноги стрелявшего, рост числа жертв
13:30На помощника Зеленского совершено вооруженное покушение
13:00Встречи на высоком уровне: с кем переговорили Санду и Попеску в Нью-Йорке
12:37Захарова: создание AUKUS стало моральным унижением для Франции
12:13Чебан участвует в международном форуме в Казани: чего ждать столице
11:49Как избежать отравления грибами: рекомендации ANSA
11:22Мастер-класс режиссера Юрия Быкова в Кишиневе отменяется
10:55В России создают "умный автомат"
10:28Санду встретилась с генсеком ООН: что они обсудили
09:57Молдавские военные находятся на учениях в Румынии
09:27Где в Кишиневе 22 сентября находятся мобильные пункты вакцинации