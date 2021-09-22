https://ru.sputnik.md/20210922/germaniya-rossiya-ispolnyaet-svoi-obyazatelstva-po-postavkam-gaza-v-evropu-44954295.html
Германия: Россия исполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу
Германия: Россия исполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу
ФРГ заявила Россия исполняет обязательства по поставкам газа в Европу
2021-09-22T22:05+0300
2021-09-22T22:05+0300
2021-09-22T22:05+0300
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Рост цен на газ в Европе обусловлен набором различных факторов, при этом Россия исполняет все свои обязательства по контрактам на поставку энергоносителя. Как пишут "Известия", об этом в среду на брифинге заявила представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград.Скачок цен может быть вызван развитием мировой конъюнктуры, повышенным спросом на газ, а также пожарами в Сибири, отметила она.Минэнерго ФРГ следит за ситуацией, но считает, что отреагировать должен рынок, заключила представитель ведомства, подчеркнув, что вмешиваться государству в ситуацию "мы не видим необходимости".Ранее стало известно, что около 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвали провести расследование в отношении действий российской нефтегазовой компании "Газпром" из-за высоких цен на газ в Европе. Соответствующее письмо было направлено в Еврокомиссию."Газпром", со своей стороны, указал, что осуществляет все поставки в европейские страны в рамках заключенных контрактов. Более того, компания также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.Как указала в беседе с "Известиями" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, если Еврокомиссия и проведет такое расследование, оно не повлечет за собой никаких последствий для компании. По словам эксперта, в Евросоюзе понимают, что уход с рынка одного из крупнейших поставщиков приведет к дальнейшему повышению цен на газ.С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза. Голубое топливо начало серьезно дорожать с середины августа, после того как "Газпром" резко сократил поставки в Евросоюз по трубопроводу Ямал–Европа.
https://ru.sputnik.md/20210917/ozhidanie-severnogo-potoka-44837785.html
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в мире, россия, германия, газ, северный поток-2
Германия: Россия исполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу
Россия свои обязательства выполняет, рост цен на голубое топливо обусловлен другими факторами, отмечают в Министерстве энергетики ФРГ.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik.
Рост цен на газ в Европе обусловлен набором различных факторов, при этом Россия исполняет все свои обязательства по контрактам на поставку энергоносителя. Как пишут "Известия"
, об этом в среду на брифинге заявила представитель министерства энергетики ФРГ Сузанне Унград.
Скачок цен может быть вызван развитием мировой конъюнктуры, повышенным спросом на газ, а также пожарами в Сибири, отметила она.
"По нашей информации, Россия выполняет существующие договоры о поставках. (...) О сознательном пренебрежении существующими контрактами нам неизвестно", — заявила Унград.
Минэнерго ФРГ следит за ситуацией, но считает, что отреагировать должен рынок, заключила представитель ведомства, подчеркнув, что вмешиваться государству в ситуацию "мы не видим необходимости".
Ранее стало известно, что около 40 депутатов Европейского парламента (ЕП) призвали провести расследование в отношении действий российской нефтегазовой компании "Газпром" из-за высоких цен на газ в Европе. Соответствующее письмо было направлено в Еврокомиссию.
"Газпром", со своей стороны, указал, что осуществляет все поставки в европейские страны в рамках заключенных контрактов. Более того, компания также стремится удовлетворять заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.
Как указала в беседе с "Известиями" заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова, если Еврокомиссия и проведет такое расследование, оно не повлечет за собой никаких последствий для компании. По словам эксперта, в Евросоюзе понимают, что уход с рынка одного из крупнейших поставщиков приведет к дальнейшему повышению цен на газ.
С весны 2021 года цены на газ в Европе подскочили уже в четыре раза. Голубое топливо начало серьезно дорожать с середины августа, после того как "Газпром" резко сократил поставки в Евросоюз по трубопроводу Ямал–Европа.