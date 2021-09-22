https://ru.sputnik.md/20210922/krasnoselskiy-vstretilsya-zamglavy-mid-russia-44957644.html
Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось
Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось
Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось
2021-09-22T18:45+0300
2021-09-22T18:45+0300
2021-09-22T18:45+0300
в мире
мид рф
вадим красносельский
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0e/34745455_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_3baf309aa84243bac46011c9d7135c26.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Москве с заместителем Министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Об этом сообщили на сайте приднестровского лидера. В дискуссии с российской стороны также принял участие посол по особым поручениям Виталий Тряпицын, с приднестровской – глава МИД Виталий Игнатьев. Собеседники обсудили широкий круг вопросов, в том числе текущее состояние переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем. Как говорится в пресс-релизе, особый акцент был сделан на введенных с 1 сентября ограничениях на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины. В ходе встречи также были затронуты и иные актуальные аспекты приднестровского урегулирования, в том числе касающиеся реализации пакета соглашений "Берлин+". Собеседники сошлись во мнении о необходимости безусловного исполнения всех взятых на себя обязательств в рамках достигнутых договоренностей, а также решения всех проблемных вопросов исключительно за столом переговоров. Кроме того, стороны высказались за стабильную работу формата "5+2" в соответствии с принципами и процедурами переговорного процесса.В продолжение дискуссии Красносельский и Руденко обсудили перспективные направления гуманитарного сотрудничества с акцентом на обеспечение прав и интересов граждан России и российских соотечественников в Приднестровском регионе. Стороны также уделили внимание функционированию миротворческой операции на Днестре.
https://ru.sputnik.md/20210921/vadim-krasnoselskiy-vstretilsya-v-moskve-s-dmitriem-kozakom-44933438.html
https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/0e/34745455_153:0:1486:1000_1920x0_80_0_0_ed940fb93bfa118d557a9c3f59b8bcba.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в мире, мид рф, вадим красносельский
Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось
Вадим Красносельский продолжает свой визит в столицу России.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Москве с заместителем Министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Об этом сообщили на сайте приднестровского лидера.
В дискуссии с российской стороны также принял участие посол по особым поручениям Виталий Тряпицын, с приднестровской – глава МИД Виталий Игнатьев.
Собеседники обсудили широкий круг вопросов, в том числе текущее состояние переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем.
Как говорится в пресс-релизе, особый акцент был сделан на введенных с 1 сентября ограничениях на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины.
В ходе встречи также были затронуты и иные актуальные аспекты приднестровского урегулирования, в том числе касающиеся реализации пакета соглашений "Берлин+".
Собеседники сошлись во мнении о необходимости безусловного исполнения всех взятых на себя обязательств в рамках достигнутых договоренностей, а также решения всех проблемных вопросов исключительно за столом переговоров.
Кроме того, стороны высказались за стабильную работу формата "5+2" в соответствии с принципами и процедурами переговорного процесса.
В продолжение дискуссии Красносельский и Руденко обсудили перспективные направления гуманитарного сотрудничества с акцентом на обеспечение прав и интересов граждан России и российских соотечественников в Приднестровском регионе.
Стороны также уделили внимание функционированию миротворческой операции на Днестре.