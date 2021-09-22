https://ru.sputnik.md/20210922/krasnoselskiy-vstretilsya-zamglavy-mid-russia-44957644.html

Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось

Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось

Красносельский встретился с замглавы МИД России: что обсуждалось

2021-09-22T18:45+0300

2021-09-22T18:45+0300

2021-09-22T18:45+0300

в мире

мид рф

вадим красносельский

политика

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретился в Москве с заместителем Министра иностранных дел РФ Андреем Руденко. Об этом сообщили на сайте приднестровского лидера. В дискуссии с российской стороны также принял участие посол по особым поручениям Виталий Тряпицын, с приднестровской – глава МИД Виталий Игнатьев. Собеседники обсудили широкий круг вопросов, в том числе текущее состояние переговорного процесса между Кишиневом и Тирасполем. Как говорится в пресс-релизе, особый акцент был сделан на введенных с 1 сентября ограничениях на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины. В ходе встречи также были затронуты и иные актуальные аспекты приднестровского урегулирования, в том числе касающиеся реализации пакета соглашений "Берлин+". Собеседники сошлись во мнении о необходимости безусловного исполнения всех взятых на себя обязательств в рамках достигнутых договоренностей, а также решения всех проблемных вопросов исключительно за столом переговоров. Кроме того, стороны высказались за стабильную работу формата "5+2" в соответствии с принципами и процедурами переговорного процесса.В продолжение дискуссии Красносельский и Руденко обсудили перспективные направления гуманитарного сотрудничества с акцентом на обеспечение прав и интересов граждан России и российских соотечественников в Приднестровском регионе. Стороны также уделили внимание функционированию миротворческой операции на Днестре.

https://ru.sputnik.md/20210921/vadim-krasnoselskiy-vstretilsya-v-moskve-s-dmitriem-kozakom-44933438.html

https://ru.sputnik.md/20210914/predstavitel-es-nadeemsya-etom-godu-proydet-vstrecha-formata-5-2-44729313.html

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в мире, мид рф, вадим красносельский