https://ru.sputnik.md/20210922/kurs-valyut-na-chetverg-inostrannye-valyuty-prodolzhayut-rasti-44966373.html
Курс валют на четверг: иностранные валюты продолжают расти
Курс валют на четверг: иностранные валюты продолжают расти
Курс валют на 23 сентября
2021-09-22T22:15+0300
2021-09-22T22:15+0300
2021-09-22T22:15+0300
молдова
курс валют
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 23 сентября. Все основные валюты снова подорожают.Евро подорожает почти на 3 бана и закрепится на уровне 20,7703 лея.Доллар подорожает более чем на два бана и будет стоить в четверг 17,7017 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 23 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2433 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6648 лея. Цена румынского лея увеличится до 4,1959 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210830/sekonomit-dengi-moldova-44350687.html
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молдова, курс валют
Курс валют на четверг: иностранные валюты продолжают расти
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 23 сентября. Все основные валюты снова подорожают.
Евро подорожает почти на 3 бана и закрепится на уровне 20,7703 лея.
Доллар подорожает более чем на два бана и будет стоить в четверг 17,7017 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
Что касается остальных валют, то 23 сентября подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2433 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6648 лея. Цена румынского лея увеличится до 4,1959 в пересчете на национальную валюту.