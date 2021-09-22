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Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
Луиш Фигу и Робби Кин сыграли со школьниками в Кишиневе
2021-09-22T14:18+0300
2021-09-22T14:18+0300
спорт
в молдове
кишинев
футбол
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе находятся легендарные футболисты - Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА и Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан. Все эти известные личности находятся в Молдове по случаю проведения в Кишиневе заседания исполкома УЕФА. По его словам, с 2020 года в столице идут работы по восстановлению футбольных полей в шести доуниверситетских учреждениях Кишинева, на эти цели было выделено около семи миллионов леев. Такие футбольные поля уже есть в шести учебных заведениях столицы: лицеях "Михай Витязул", "Ливиу Деляну", "Джеордже Кэлинеску", "Николае Йорга", Gaudeamus, "Николай Гоголь" и "Григоре Виеру" . Также планируется совместно с МФФ создать в столице Академию футбола.
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в молдове, кишинев, футбол

Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе

14:18 22.09.2021
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© Photo : Facebook / Iv CebanРобби Кин и Луиш Фигу посетили несколько лицеев в Кишиневе
Робби Кин и Луиш Фигу посетили несколько лицеев в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ученики молдавской школы сыграли вместе со звездами мирового футбола.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе находятся легендарные футболисты - Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА и Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан.
Все эти известные личности находятся в Молдове по случаю проведения в Кишиневе заседания исполкома УЕФА.

"Звезды мирового футбола поддержали проект "Футбол в школах", реализуемый примэрией Кишинева совместно с Молдавской федерацией футбола. Легенды футбола сыграли с учениками столичного лицея на новом поле, отремонтированном муниципалитетом в сотрудничестве с МФФ", - рассказал на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.

По его словам, с 2020 года в столице идут работы по восстановлению футбольных полей в шести доуниверситетских учреждениях Кишинева, на эти цели было выделено около семи миллионов леев. Такие футбольные поля уже есть в шести учебных заведениях столицы: лицеях "Михай Витязул", "Ливиу Деляну", "Джеордже Кэлинеску", "Николае Йорга", Gaudeamus, "Николай Гоголь" и "Григоре Виеру" .
Также планируется совместно с МФФ создать в столице Академию футбола.
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