https://ru.sputnik.md/20210922/legendy-mirovogo-futbola-posetili-neskolko-litseev-kishinev-44946404.html

Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе

Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе

Луиш Фигу и Робби Кин сыграли со школьниками в Кишиневе

2021-09-22T14:18+0300

2021-09-22T14:18+0300

2021-09-22T14:18+0300

спорт

в молдове

кишинев

футбол

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе находятся легендарные футболисты - Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА и Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан. Все эти известные личности находятся в Молдове по случаю проведения в Кишиневе заседания исполкома УЕФА. По его словам, с 2020 года в столице идут работы по восстановлению футбольных полей в шести доуниверситетских учреждениях Кишинева, на эти цели было выделено около семи миллионов леев. Такие футбольные поля уже есть в шести учебных заведениях столицы: лицеях "Михай Витязул", "Ливиу Деляну", "Джеордже Кэлинеску", "Николае Йорга", Gaudeamus, "Николай Гоголь" и "Григоре Виеру" . Также планируется совместно с МФФ создать в столице Академию футбола.

кишинев

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2021

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в молдове, кишинев, футбол