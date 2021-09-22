https://ru.sputnik.md/20210922/legendy-mirovogo-futbola-posetili-neskolko-litseev-kishinev-44946404.html
Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
Луиш Фигу и Робби Кин сыграли со школьниками в Кишиневе
2021-09-22T14:18+0300
2021-09-22T14:18+0300
2021-09-22T14:18+0300
спорт
в молдове
кишинев
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44945746_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_d461f41ad6501cbbc4f4b1c65a95a13a.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе находятся легендарные футболисты - Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА и Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан. Все эти известные личности находятся в Молдове по случаю проведения в Кишиневе заседания исполкома УЕФА. По его словам, с 2020 года в столице идут работы по восстановлению футбольных полей в шести доуниверситетских учреждениях Кишинева, на эти цели было выделено около семи миллионов леев. Такие футбольные поля уже есть в шести учебных заведениях столицы: лицеях "Михай Витязул", "Ливиу Деляну", "Джеордже Кэлинеску", "Николае Йорга", Gaudeamus, "Николай Гоголь" и "Григоре Виеру" . Также планируется совместно с МФФ создать в столице Академию футбола.
кишинев
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/16/44945746_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd271cf1ddca780c20e4637fc0298c23.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, кишинев, футбол
Легенды мирового футбола сыграли со школьниками в Кишиневе
Ученики молдавской школы сыграли вместе со звездами мирового футбола.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В Кишиневе находятся легендарные футболисты - Луиш Фигу, Давор Шукер, Максвелл Шерер, Робби Кин, Надин Кесслер, а также президент УЕФА и Александер Чеферин и посол УЕФА Звонимир Бобан.
Все эти известные личности находятся в Молдове по случаю проведения в Кишиневе заседания исполкома УЕФА.
"Звезды мирового футбола поддержали проект "Футбол в школах", реализуемый примэрией Кишинева совместно с Молдавской федерацией футбола. Легенды футбола сыграли с учениками столичного лицея на новом поле, отремонтированном муниципалитетом в сотрудничестве с МФФ", - рассказал на своей странице в Facebook примар Кишинева Ион Чебан.
По его словам, с 2020 года в столице идут работы по восстановлению футбольных полей в шести доуниверситетских учреждениях Кишинева, на эти цели было выделено около семи миллионов леев. Такие футбольные поля уже есть в шести учебных заведениях столицы: лицеях "Михай Витязул", "Ливиу Деляну", "Джеордже Кэлинеску", "Николае Йорга", Gaudeamus, "Николай Гоголь" и "Григоре Виеру" .
Также планируется совместно с МФФ создать в столице Академию футбола.