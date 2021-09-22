https://ru.sputnik.md/20210922/mer-kishineva-obsudit-s-zastroyschikami-razvitie-stolitsy-44930070.html

Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы

Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы

Мэрия Кишинева собирается обсудить с застройщиками проблемы городской застройки. 22.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-22T07:30+0300

2021-09-22T07:30+0300

2021-09-22T07:30+0300

кишинев

ион чебан

строительство

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан приглашает застройщиков, а также других заинтересованных лиц к диалогу на темы, связанные с ситуацией в сфере строительства в Кишиневе.Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.Встреча состоится во вторник, 28 сентября, в претуре сектора Центр.Ранее Ион Чебан заявил, что в исторической зоне столицы до 1 апреля 2022 года вводится мораторий на строительство. Решение было принято 7 сентября. Причиной стала хаотическая застройка в центре города. Градоначальник заявил, что одним из приоритетов мэрии является сохранение архитектурного наследия и исторического облика центра Кишинева.По словам Чебана, мораторий на выдачу авторизаций на строительство в исторической зоне будет действовать до принятия зональных градостроительных планов, которые разрабатывает мэрия. Кроме того, мэр намерен встретиться с министром культуры, чтобы обсудить планы по сохранению кишиневских архитектурных памятников национального и местного значения.

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2021

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кишинев, ион чебан, строительство