https://ru.sputnik.md/20210922/mer-kishineva-obsudit-s-zastroyschikami-razvitie-stolitsy-44930070.html
Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы
Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы
Мэрия Кишинева собирается обсудить с застройщиками проблемы городской застройки. 22.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-22T07:30+0300
2021-09-22T07:30+0300
2021-09-22T07:30+0300
кишинев
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строительство
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан приглашает застройщиков, а также других заинтересованных лиц к диалогу на темы, связанные с ситуацией в сфере строительства в Кишиневе.Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.Встреча состоится во вторник, 28 сентября, в претуре сектора Центр.Ранее Ион Чебан заявил, что в исторической зоне столицы до 1 апреля 2022 года вводится мораторий на строительство. Решение было принято 7 сентября. Причиной стала хаотическая застройка в центре города. Градоначальник заявил, что одним из приоритетов мэрии является сохранение архитектурного наследия и исторического облика центра Кишинева.По словам Чебана, мораторий на выдачу авторизаций на строительство в исторической зоне будет действовать до принятия зональных градостроительных планов, которые разрабатывает мэрия. Кроме того, мэр намерен встретиться с министром культуры, чтобы обсудить планы по сохранению кишиневских архитектурных памятников национального и местного значения.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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кишинев, ион чебан, строительство
Мэр Кишинева обсудит с застройщиками развитие столицы
Мэрия Кишинева собирается обсудить с застройщиками проблемы городской застройки.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан приглашает застройщиков, а также других заинтересованных лиц к диалогу на темы, связанные с ситуацией в сфере строительства в Кишиневе.
Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
“Темы, которые будут рассмотрены, касаются разрешения на строительные работы (разработка градостроительных сертификатов и разрешений на строительство), а также проблем, с которыми сталкиваются экономические агенты в градостроительстве Кишинева”, - говрится в сообщении.
Встреча состоится во вторник, 28 сентября, в претуре сектора Центр.
Ранее Ион Чебан заявил, что в исторической зоне столицы до 1 апреля 2022 года вводится мораторий на строительство. Решение было принято 7 сентября. Причиной стала хаотическая застройка в центре города. Градоначальник заявил, что одним из приоритетов мэрии является сохранение архитектурного наследия и исторического облика центра Кишинева.
По словам Чебана, мораторий на выдачу авторизаций на строительство в исторической зоне будет действовать до принятия зональных градостроительных планов, которые разрабатывает мэрия. Кроме того, мэр намерен встретиться с министром культуры, чтобы обсудить планы по сохранению кишиневских архитектурных памятников национального и местного значения.