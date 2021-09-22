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Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастет с 1 октября
Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастет с 1 октября
Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастит с 1 октября
2021-09-22T16:38+0300
2021-09-22T17:09+0300
общество
в молдове
правительство
молдова
доход
индексация
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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В правительстве в среду утвердили индексацию гарантированного минимального ежемесячного дохода. Таким образом, с 1 октября 2021 года этот показатель будет проиндексирован на 3,86% и составит 1196 леев. На октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года эта инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 6,75 миллионов леев.Гарантированный минимальный доход используется для установления права на социальную помощь или помощь в холодный период года для малообеспеченных семей.По данным информационной системы "Социальная помощь", в первом полугодии 2021 года среднее количество малообеспеченных семей, получающих социальную помощь, составило около 52 950.Дополнительные средства для индексации будут предоставлены после внесений изменений в госбюджет на текущий год. Напомним, что минимальный гарантированный ежемесячный доход индексируется ежегодно 1 апреля и 1 октября. На 1 апреля коэффициент индексации - это среднегодовой прирост индексов потребительских цен за последние три года, а на 1 октября - уровень инфляции, зафиксированный в первом полугодии текущего года.
https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова, доход, индексация

Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастет с 1 октября

16:38 22.09.2021 (обновлено: 17:09 22.09.2021)
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Юлия Липовая
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Индексация должна помочь малообеспеченным семьям.
КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В правительстве в среду утвердили индексацию гарантированного минимального ежемесячного дохода.
Таким образом, с 1 октября 2021 года этот показатель будет проиндексирован на 3,86% и составит 1196 леев.
На октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года эта инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 6,75 миллионов леев.
Гарантированный минимальный доход используется для установления права на социальную помощь или помощь в холодный период года для малообеспеченных семей.
По данным информационной системы "Социальная помощь", в первом полугодии 2021 года среднее количество малообеспеченных семей, получающих социальную помощь, составило около 52 950.

Средний размер пособия по социальной помощи составил 1096 леев, после индексации он составит 1138,5 лея (рост на 42,5 лея).

Дополнительные средства для индексации будут предоставлены после внесений изменений в госбюджет на текущий год.
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Напомним, что минимальный гарантированный ежемесячный доход индексируется ежегодно 1 апреля и 1 октября.
На 1 апреля коэффициент индексации - это среднегодовой прирост индексов потребительских цен за последние три года, а на 1 октября - уровень инфляции, зафиксированный в первом полугодии текущего года.
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