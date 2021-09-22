https://ru.sputnik.md/20210922/minimalnyy-garantirovannyy-ezhemesyachnyy-dokhod-vyrastit-1-oktyabrya-44951209.html

Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастет с 1 октября

Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастет с 1 октября

Минимальный гарантированный ежемесячный доход вырастит с 1 октября

2021-09-22T16:38+0300

2021-09-22T16:38+0300

2021-09-22T17:09+0300

общество

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молдова

доход

индексация

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КИШИНЕВ, 22 сен - Sputnik. В правительстве в среду утвердили индексацию гарантированного минимального ежемесячного дохода. Таким образом, с 1 октября 2021 года этот показатель будет проиндексирован на 3,86% и составит 1196 леев. На октябрь, ноябрь и декабрь 2021 года эта инициатива потребует дополнительных расходов из бюджета в размере 6,75 миллионов леев.Гарантированный минимальный доход используется для установления права на социальную помощь или помощь в холодный период года для малообеспеченных семей.По данным информационной системы "Социальная помощь", в первом полугодии 2021 года среднее количество малообеспеченных семей, получающих социальную помощь, составило около 52 950.Дополнительные средства для индексации будут предоставлены после внесений изменений в госбюджет на текущий год. Напомним, что минимальный гарантированный ежемесячный доход индексируется ежегодно 1 апреля и 1 октября. На 1 апреля коэффициент индексации - это среднегодовой прирост индексов потребительских цен за последние три года, а на 1 октября - уровень инфляции, зафиксированный в первом полугодии текущего года.

https://ru.sputnik.md/20210916/parlament-prinyal-v-pervom-chtenii-zakon-o-povyshenii-pensiy-44799766.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, правительство, молдова, доход, индексация