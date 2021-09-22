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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
2021-09-22T19:14+0300
2021-09-22T19:14+0300
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1371 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.Отмечен 21 случай импорта инфекции: по пять - из Румынии и Германии, четыре - из Италии, по два - из Болгарии и Украины, а также по одному - из Франции, России и Великобритании.Общее число случаев заражения в стране достигло 285 321.У медработников выявлено 28 случаев заражения: девять – у врачей, 11 – у медсестер и восемь — у сотрудников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведен 9221 тест.В то же время за сутки выздоровели 914 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 269 685.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 15 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6632.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20210922/spetskomissiya-obyavila-novye-ogranicheniya-svyazi-pandemiey-chto-resheno-44952216.html
https://ru.sputnik.md/20210922/perekhod-na-onlayn-obuchenie-nekotorykh-uchebnykh-zavedeniyakh-reshenie-komissii-44953984.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:14 22.09.2021
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© Sputnik / Mihai CarausCentrul COVID-19 Chișinău MoldExpo
Centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 22 сен – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 1371 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в среду.
Отмечен 21 случай импорта инфекции: по пять - из Румынии и Германии, четыре - из Италии, по два - из Болгарии и Украины, а также по одному - из Франции, России и Великобритании.
Общее число случаев заражения в стране достигло 285 321.
У медработников выявлено 28 случаев заражения: девять – у врачей, 11 – у медсестер и восемь — у сотрудников вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведен 9221 тест.

Всего в больницах находится 1731 пациент, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 130 (к аппаратам ИВЛ подключены десять).

В то же время за сутки выздоровели 914 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 269 685.
За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерли 15 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 6632.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.
Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.
В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Sală de clasă - Sputnik Молдова, 1920, 22.09.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
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